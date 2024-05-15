17 Milyon Emekli İçin 22’de Açıklanan Karar! Resmi Gazetede Duyuruldu! Hemen Ödeme!  

Emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen son dakika kampanyasında maaş alan emeklilere Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi olarak 15.000 TL devlet destekli verilecek. Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan emeklilere 36 ay vadeye kadar nakit kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. 3 kamu bankası tarafından başlatılan bu yeni nakit kampanyasında 15.000 TL nakit kredi kullanacak olan emeklilerin maaş müşterisi olması gerekiyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni nakit kredi kampanyasında bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve özellikle de mobil uygulama üzerinden kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmaları durumunda kredi işlemleri 5 dakika içerisinde kendi hesaplarına yatırılarak kullandırılıyor.

15.000 TL nakit emekli kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin ay sonuna kadar yapacakları başvurularda devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanmaları şartı ile nakit kredi ödemeleri hızlı bir şekilde banka hesaplarına yatırılacaktır.