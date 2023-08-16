17-18-19-20 Ağustos içinde CarrefourSA'dan ne alırsanız alın yüzde 65 İNDİRİM! Kaçıran bin pişman olur

Kaçıran bin pişman olur! 17-18-19-20 Ağustos içinde CarrefourSA'dan ne alırsanız alın yüzde 65 İNDİRİM- Ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik koşullar, vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını idame ettirme çabalarını zorlaştırıyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve TL'nin değer kaybetmesi sonucu yapılan zamlar, temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırıyor. Market alışverişi yaparken uygun fiyatlı ürünleri bulmak adeta bir gereklilik haline geldi.

CarrefourSA'nın Sevindirici Kampanyası!

Tüm bu ekonomik sıkıntılar içinde, ülke genelinde hizmet veren CarrefourSA market zinciri, beklenen indirim kampanyasını duyurarak vatandaşlara bir nefes aldırdı. Market zincirinin binlerce şubesinde geçerli olacak bu özel indirim kampanyası, ihtiyaç sahipleri için büyük bir fırsat sunuyor. İndirim haberini müşterilere SMS yoluyla ileten CarrefourSA, kampanyayı 20 Ağustos tarihine kadar devam ettirecek.

CarrefourSA tarafından gönderilen SMS duyurusunda şu indirimler yer alıyor:

Sinangil Un 5 Kg 60. Yıl Nostalji 69.90 TL/adet

Duş Jelleri ve Güneş Bakım Ürünleri %50 indirimli

EDT ve EDP Ürünleri ile Mangal Çeşitleri %40 indirimli

Cook Kokulu Çöp Torbaları, Oral-B ve Ipana Diş Macunları %30 indirimli

Tefal Tencere ve Tavalar ile Orkid Ultra Ekstra 4'lü Hijyenik Pedler %25 indirimli

Stoklar sınırlıdır ve indirimli ürünler sadece CarrefourSA Kart sahiplerine özeldir.

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

CarrefourSA'nın bu cazip kampanyasından faydalanmak isteyenler için adımlar oldukça basit. Eğer CarrefourSA Kart sahibi değilseniz, hızlı ve kolay bir şekilde markette kart başvurusu yapabilirsiniz. Kampanya tarihleri 15-20 Ağustos arasında geçerli olacak ve CarrefourSA Kart sahipleri bu tarihler arasında avantajlı alışveriş yapabilecekler.

CarrefourSA'nın sunduğu bu indirim kampanyası, vatandaşlarımızın ekonomik yükünü hafifletme amacı taşıyor. Temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu kampanyadan yararlanmak için en yakın CarrefourSA şubesine uğramanız yeterli olacaktır. Kampanya süresince stoklarla sınırlı olan indirimli ürünlerden faydalanmak için acele etmenizde fayda var.