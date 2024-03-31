16 Milyon Emekliye Nisan Ayı Müjdesi! Emekli Maaşlarını Alanlara Ek Ödeme Olacak, 19000 TL Alınacak!

Emekliye başlatılan bu yeni kampanyada, Nakit ödeme alacak olan kişilere 19000 TL nakit kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Nakit kredi almak için başvurunuzu banka üzerinden hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Devlet destekli faiz oranları ile bu kredileri istediğiniz zaman çekebilecek ve nakit kredi almak için bankaya bile gitmeyeceksiniz. 19 bin TL kredi için maaşınızı başvuru yapacağınız bankadan alma şartı ile kredi ödemesi verilecektir. Verilecek kredi ise 19000 TL 36 ay vade olacaktır.

19000 TL KREDİ

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden emekli maaşlarını alanlar bu kredi için başvuru yapabileceklerdir. Uygun faizlerle verilecek olan bu kredilerde şartlar ne olursa olsun, maaş müşterisi olan kişiler, maaşlarında kredi boşluğu varsa, 19000 TL kullanacaklardır.

Ziraat Bankası ve Halkbank kendi bankasından emekli maaşlarını alanlar için 19000 TL kredi başvurusunu banka şubelerinden yaptığı gibi, internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kolayca yapmanıza olanak sağlayacaktır. Kredi notu düşük olan emeklilerde başvuru yapacaklardır. Bankadan hesabınız üzerinden bir internet şifresi alabilirsiniz ve başvurunuzu yapabilirsiniz. 2 kamu bankası üzerinden de emekli maaşlarını alanlar bu desteklerlerden faydalanacaklardır.