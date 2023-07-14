15.5 milyon emekliye 7.780 TL ödeme haberi verildi! Son dakika 60 gün ertelemeli olacak

Son dakika 60 gün ertelemeli olacak! 15.5 milyon emekliye 7.780 TL ödeme haberi verildi- Emekli olan vatandaşlar için devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunan bir kampanya başlamıştır. Bu kampanya kapsamında, ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil nakit ihtiyacı olan emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek düşük faizlerle ihtiyaç kredisi kullanma fırsatına sahip olacaklar. İhtiyaç kredisi başvurularında, 7.780 TL'ye kadar ödeme imkanı sunulmakta ve bu krediler için 36 ay vadeli ödeme seçeneği bulunmaktadır. Ayrıca, bu kampanyada iki ay ertelemeli ödeme seçeneği de sunulmaktadır.

Nasıl Başvurulur:

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Bu kampanyadan faydalanmak için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının müşterisi olmanız gerekmektedir. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra, 2 dakika içerisinde kredi başvuru sonucunu öğrenebilirsiniz.

Hızlı ve Kolay İşlem:

Emekli maaş müşterisi olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvurunuz onaylandıktan sonra, aynı gün içinde kredi tutarı hesabınıza yatırılacaktır.

Başvuru Şartları:

Bu kampanyadan faydalanabilmek için Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaşı almış olmanız gerekmektedir. Başvurunuz için kimlik belgenizle en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bankalar, başvurunuzu 3 dakika içerisinde sonuçlandırarak hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini tamamlayacaklardır.

Emekli vatandaşlar için sunulan bu özel ihtiyaç kredisi kampanyası, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere kolaylık sağlamaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirerek düşük faizlerle ve uzun vadelerle ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Kamu bankaları tarafından sunulan bu kampanya sayesinde, emekli maaşınızı almaktan dolayı avantajlardan yararlanabilir ve hızlı bir şekilde nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.