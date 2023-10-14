15.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli nakit avans ve 10.000 TL'ye varan %0,99 faizli kredi müjdesi!

Kredi kampanyaları, finansal anlamda fırsatlar arayan bireyler için önemli bir konudur. Garanti BBVA tarafından sunulan düşük faizli kredi kampanyasının detayları ve katılım şartları şu şekildedir:

Kimler Katılabilir?

Kampanyadan yararlanabilmek için ilk defa Garanti BBVA müşterisi olmanız gerekmektedir.

Müşteri olma süreci, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden tamamlanmalıdır.

Garanti BBVA Mobil dışında, şubelerden müşteri olma işlemleri kampanya kapsamında geçerli değildir.

Kampanyadan daha önce Garanti BBVA müşterisi olanlar, parolalarını tekrar belirleyen veya değiştiren müşteriler kampanyadan faydalanamazlar.

Başvuru ve Kullanım Şartları

Kampanyadan yararlanmak için Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA İnternet kanallarını kullanarak kredi başvurusu yapmalısınız.

Başvuru sırasında en fazla 10.000 TL ve 12 ay vade seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Kredi başvuruları banka tarafından değerlendirilerek onaylanır.

Onaylanan kredi, yine Garanti BBVA Mobil veya İnternet kanalları üzerinden kullanılabilir.

Kredi kampanyası kapsamında kullanılabilecek minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 10.000 TL ve maksimum vade 12 aydır.

Hangi Kredi Türleri Geçerli?

Kampanya, gerçek kişilere yönelik bireysel ihtiyaç kredileri için geçerlidir.

Şahıs firmalarına yönelik ticari amaçlı destek kredileri için de kullanılabilmektedir.

Kampanya Kapsamındaki Faydalar

Kampanyaya katılanlar, düşük faizli kredi fırsatından yararlanabilirler.

Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra, 5 gün içinde hayat sigortalı ve kampanyalı krediye başvuru yapabilir ve kullanabilirler.

Garanti BBVA, kampanya koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Taksitli Nakit Avans Kampanyası Detayları

Kampanya tarihleri: 14 Eylül - 30 Eylül 2023

Kampanyadan yararlanabilmek için müşteri olma sürecinin Garanti BBVA Mobil üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında bireysel kredi kartı başvurusu onaylandıktan sonra 1 gün içinde başvurulabilir.

Kampanya kapsamındaki Taksitli Nakit Avans sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet Şubesi ve BonusFlaş üzerinden kullanılabilir.

Bu kapsamlı açıklamalarla Garanti BBVA'nın düşük faizli kredi kampanyasının detaylarına ve katılım şartlarına dair bilgilere ulaşmış oldunuz. Kampanya tarihlerini, başvuru yöntemlerini ve kredi koşullarını inceleyerek finansal ihtiyaçlarınız için en uygun fırsatı değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, kampanya koşulları değiştirilebilir, bu nedenle güncel bilgilere banka tarafından ulaşmanız önemlidir.