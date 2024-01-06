15000 TL TC kimlik numarasına yüklenecek! 31 Ocak'a kadar başvuru yapın! 

15000 TL TC kimlik numarasına yüklenecek! 31 Ocak'a kadar başvuru yapın! 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-01-2024 13:38

15.000 TL'ye kadar t.c kimlik numarası üzerinden ödeme alacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanya 31 Ocak tarihine kadar devam edeceği açıklandı. qnb Finansbank tarafından başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında t.c kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama ile birlikte kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlara gelir belgesiz olarak 15.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. 15.000 TL nakit kredi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların banka tarafından belirtilen bazı Kredi politikalarına uygun bir müşteri olması durumunda ay sonuna kadar yapılacak olan tüm başvurularda düşük faiz ve masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanabilecekler.

Qnb Finansbank 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm Bireysel müşterilerin kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Finansbank tarafından başlatılan bu Kredi kampanyasında özellikle bireysel tüketici kredisi olacak olan kişiler cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak ne kadar kredi onayı aldıklarını oturdukları yerden öğrenebiliyorlar.

Qnb Finansbank sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar 11 haneli t.c kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmış olacaklar ve bu ne kadar onay aldıklar görebilecekler. 50 30 numarasını atılacak olan mesaj sonrasında onay alan vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda ise şubelere giderek işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini de söylemek isteriz.

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