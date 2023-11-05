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15.000 TL karşılıksız nakit ödeme! SSK, Bağkur, memur emeklisi ile dul ve yetimler alıyor, duyan şubeye akın etti

Son dönemde bankaların emeklilere yönelik cazip teklifleri gündemden düşmezken, İNG Bank'ın 15 bin lira tutarındaki karşılıksız nakit ödeme kampanyası büyük bir ilgiyle karşılandı.

15.000 TL karşılıksız nakit ödeme! SSK, Bağkur, memur emeklisi ile dul ve yetimler alıyor, duyan şubeye akın etti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 20:09

Haberin duyulmasıyla birlikte, vatandaşların kampanyanın detaylarını öğrenme çabası ve ilgisi artış gösterdi. İnternet, sosyal medya ve diğer medya kanallarında yapılan araştırmalar, kampanyanın kapsamını ve detaylarını meraklı bir bekleyiş içinde açığa çıkarmayı amaçlıyor.

Ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler, bankaların çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilerine destek olduğu bir dönemi gündeme getirdi. İNG Bank'ın başlattığı ve 15 bin lira karşılıksız nakit ödeme içeren kampanyası, özellikle emekli, dul ve yetim vatandaşlar arasında yoğun bir heyecan yarattı. Kampanyanın detayları henüz tam anlamıyla netleşmese de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri, bu fırsattan faydalanabilmek için banka şubelerine büyük bir ilgi gösteriyor.

İNG Bank tarafından emeklilere sunulan ve toplamda 15 bin lira değerindeki karşılıksız nakit ödeme, finans dünyasında ses getirdi. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, bankanın resmi açıklamalarını ve kampanya şartlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Kampanya Şartları ve Talep

 Bu özel kampanya, maaşını İNG Bank'tan alan veya maaşını İNG Bank'a taşımayı düşünen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, dul ve yetimlere açık. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, maaşlarını belirli bir süre başka bankalara taşımayacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor.

Emeklilik maaşını bankaya taşıyan veya maaşını İNG Bank'tan alan emekliler, ilk maaşları ile birlikte banka hesaplarına yatırılacak olan 15 bin liralık nakit avansı almaya hak kazanıyorlar. Maaş bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmasıyla birlikte, ilk maaşın yatırılması ve gerekli bilgilerin bankaya ulaşması sonrasında, hesaplara anında karşılıksız ödeme yapılacak.

Kredi Detayları:

İNG Bank'ın sağladığı bu avantajlı kredi paketi, emeklilerimizin acil nakit ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Toplam 15.000 TL'ye kadar sunulan bu kredi imkanı, aylık 883 TL taksit tutarı ile emeklilere sunuluyor. Uygun faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla bu fırsat, emeklilerimize mali destek sağlamak amacıyla birebir düşünülmüştür.

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