15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

QNB Finansbank ve Denizbank, yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile nakit ihtiyacı olan herkese uygun ödeme koşullarıyla kredi imkanı sunuyor. Her iki bankanın hızlı ve kolay başvuru yöntemleri sayesinde, sadece 5 dakika içinde onay alabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu özel kampanya kapsamında QNB Finansbank ve Denizbank'tan kredi başvurusu yapmak isteyenler, cep telefonlarından SMS atarak hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirler. Kredi puanı uygun olan bireyler, SMS ile başvuru yaparak istedikleri an kredi başvurusunu tamamlayabilir ve kısa sürede onay alabilirler. Onaylanan kredi tutarı anında hesaba yatırılarak aynı gün içinde kullanılabilmektedir.

Hızlı ve Kolay SMS Başvuru Adımları

QNB Finansbank tarafından sunulan kampanya kapsamında SMS ile başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki adımları takip edebilirler:

Cep telefonunuzdan 5030 numarasına TC KİMLİK numaranızı gönderin. Gönderdiğiniz mesajla birlikte başvurunuz hızlı bir şekilde tamamlanacak ve onay alınacaktır. TC Kimlik numaranız ile başvuru yapmanız durumunda, kredi kullanacak kişilere 3 ay erteleme seçeneği sunulmaktadır.

Denizbank SMS Başvuru İşlemleri için ise:

"KREDİM TC KİMLİK Doğum Tarihi GG.AA.YY" şeklinde bir mesaj gönderin. Kredi notu uygun olan bireyler, bu şekilde başvurularını tamamlayarak hızlıca kredi kullanma imkanına sahip olabilirler.

Her iki banka da hızlı sonuç veren bankalar olduğu için, başvurudan kısa bir süre sonra onayınızı alabilirsiniz.

Kolay ve hızlı başvuru adımlarıyla sadece birkaç dakika içinde onay alabilir ve istediğiniz tutarı anında hesabınıza aktarabilirsiniz. Bu kampanyalar, acil finansal ihtiyaçlarınıza hızlı bir çözüm sunmaktadır.