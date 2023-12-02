15 yıllık hastalığından doğum yaparak kurtulmuş

Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olarak, 8 yaşında epilepsi hastalığına yakalandığını ve bu hastalıkla tam 15 yıl mücadele ettiğini açıkladı.

Kalaycıoğlu'nun "Mutlu bir çocukluk yaşadın mı?" sorusuna cevap veren Ezmeci, "Ailem modern bir aileydi. Nedenini bilmiyorum ama çocukluğumda aşırı duygusal biriydim. Örneğin, babam masal anlatırken ben hüngür hüngür ağlardım. 8 yaşında bayıldım ve epilepsi olduğumu öğrendik. Bu, benim hayatımdaki en büyük dönüm noktalarından biriydi. 15 yıl boyunca epilepsi hastasıydım. Hayatımı zorlayan bir durumdu. Her bayılmada birçok şey unutuyorsun, bayılma korkusuyla yaşamak, okulu tamamlayabilecek miyim endişesi... Psikolojik olarak zor dönemler yaşadım, bu durum da beni psikolojiye yönlendiren bir etken oldu" şeklinde konuştu.

Hastalığı yenme hikayesine de değinen Ezmeci, "Epilepsi tetikleyen birçok neden var. Hamilelik döneminde hormonal etkilerden dolayı krizler artıyor. Allah'ın inayetiyle oğlum doğduktan sonra epilepsiyi atlattım. Normalde böyle bir durum söz konusu değil. Hastalığı kendiliğinden yendim. Bu sürecin ardından üniversiteye başladım. Epilepsi nedeniyle derslerim kötüydü, çocukluk anılarımın çoğunu hatırlamıyorum. Sadece çok az hatıram var" ifadeleriyle dikkat çekti.