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15 milyon emekliye teker teker tebliğ edildi! T.C kimlik numaraları ile emeklilere ek ödemeler veriliyor, devlet destekli oluyor

15 milyon emekli vatandaşımız, başvurularını yaparak devlet destekli bu özel paketten yararlanabilecekler.

15 milyon emekliye teker teker tebliğ edildi! T.C kimlik numaraları ile emeklilere ek ödemeler veriliyor, devlet destekli oluyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-08-2023 22:05

T.C kimlik numaraları ile emeklilere ek ödemeler veriliyor, devlet destekli oluyor! 15 milyon emekliye teker teker tebliğ edildi- 15 milyon emekli vatandaşımız, başvurularını yaparak devlet destekli bu özel paketten yararlanabilecekler. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden sunulan nakit kampanyası ile siz de bu fırsata katılabilirsiniz. İşte detaylar:

Devlet Destekli Nakit Kredi Kampanyası ile İhtiyaçlarınızı Karşılayın

Devlet destekli olarak sunulan bu özel kredi kampanyası sayesinde, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

50.000 TL Ödeme Fırsatı

Emekli maaşınızı kamuya ait bir bankadan alıyorsanız, başvurunuzu gerçekleştirmek için kredi puanınızın yüksek olmasına gerek yok. Devlet destekli bu kredi fırsatından yararlanmak için, maaş aldığınız banka üzerinden başvurunuzu yapmanız yeterli olacak. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, sizlere verilen bu özel krediden yararlanmanız için gereken adımları atmanızı kolaylaştırdı.

Uygun Faiz Oranları ile İhtiyaç Kredisi Fırsatı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, uygun faiz oranları ile sunulan bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşlarımızın finansal ihtiyaçlarını karşılamasına destek oluyor. Belirli şartlar dahilinde gerçekleştirilen başvurular sonucunda, ihtiyaç kredisi kullanarak nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Kredi Başvurularınızı Hızlıca Gerçekleştirin

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapılacak bu kredi kampanyasına başvuru yapmak için belirli şartlara uyum sağlamanız yeterlidir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, başvurularını yaparak ödemelerini hızla hesaplarına yatırabilecekler.

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