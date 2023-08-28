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15 milyon emekliye seyyanen zam geldi! Ara zam bekleyen emekliye son nokta koyuldu! Beklenen sonunda oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik zam çalışmalarının başladığı açıklaması, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında büyük bir beklenti yarattı.

15 milyon emekliye seyyanen zam geldi! Ara zam bekleyen emekliye son nokta koyuldu! Beklenen sonunda oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 15:53

Beklenen sonunda oldu! 15 milyon emekliye seyyanen zam geldi! Ara zam bekleyen emekliye son nokta koyuldu- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik zam çalışmalarının başladığı açıklaması, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında büyük bir beklenti yarattı. Her yıl iki dönemde gerçekleşen maaş artışlarında enflasyonun önemi bir kez daha vurgulanarak, emeklilerin maaşlarına ne kadar ek zam alabilecekleri tartışıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranının doğrudan zam miktarını belirlediği bilinirken, memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıttığı toplu sözleşme oranlarıyla birlikte enflasyon farkının da önemli olduğu belirtildi.

Seyyanen Zam Müjdesi

Daha önce en düşük emekli aylığının 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseltildiği ve Nisan ayındaki ara zammın etkisiyle en düşük emekli aylığının 7.500 TL'ye çıkarıldığı hatırlatıldı. En düşük maaş alan emeklilere 2.000 TL ek ödeme yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Ocak Ayına Yönelik Çalışmalar

Ocak ayına yönelik yapılan çalışmaların sonucunda seyyanen artış veya refah payı gibi farklı formüllerin gündeme geldiği ifade edildi. 7.500 TL'nin altında maaş alan emekliler için seyyanen artış veya enflasyonun üzerinde oransal bir artış olan refah payının uygulanabileceği iddiaları ortaya atıldı.

TBMM Gündeminde Bekleniyor

TBMM'nin Ekim ayında açılmasıyla birlikte, emekli zamlarının Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Emeklilerin merakla beklediği zam oranlarının belirlenmesi ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Emeklilere yönelik yapılan zam çalışmaları, emeklilerin yaşamlarını etkileyen kritik bir konuyu gündeme taşıdı. Beklentilerin ve beklentiye yönelik çeşitli formüllerin konuşulduğu bu dönem, emekliler için önemli bir mihenk taşı olarak öne çıkıyor. Hem emeklilerin hem de toplumun dikkatle takip ettiği bu gelişmeler, TBMM'nin açılmasıyla birlikte yeni bir döneme girecek gibi görünüyor.

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