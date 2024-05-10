15 Milyon Emekli İçin Son Dakika! Emekli Maaşlarınıza 10.000 TL Ödeme 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce onaylanan ve sadece kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden verilecek olan yeni nakit kampanyası duyuruldu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL’ye kadar emekli kredisi alacaksınız. Emekliler bu kredileri hızlı ve anında alacaklar. Kredi notu düşük olması durumunda da emekli maaşları Ziraat Bankası üzerinde ise hemen alınacaktır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

MAAŞ aldığınız banka eğer Ziraat Bankası ise devlet destekli kredilere başvuru yapabilirsiniz. Bu kredilerde şartlara uygun olan herkes hemen onay alacak ve kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyası ile hemen aynı gün içinde destek alabileceksiniz.

15 milyon emekli başvurularını Ziraat Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapabilir. 10 bin TL kredi onayı aldığınızda en fazla 36 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. Ziraat bankası mobil uygulaması üzerinden eğer daha önce kredi almadıysanız banka sizlere daha yüksek limitlerde de emekli kredisi vermektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz.