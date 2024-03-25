15 Milyon 980 Bin Emeklinin Bayram Parası Çıktı! Cumhurbaşkanı İmzaladı! 12000 TL Ödenecek

15 Milyon 980 Bin Emeklinin Bayram Parası Çıktı! Cumhurbaşkanı İmzaladı! 12000 TL Ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-03-2024 19:35

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararla birlikte, 15 milyon 980 bin emeklinin yüzü güldü. Bayram sevinci erken başladı. Emeklilere bayram kredisi de sürprizler arasında! Hem de tam 12000 TL. Bu müjdeli haberle birlikte Ziraat Bankası ve Halkbank, emeklilere özel bayram kredisi başvurularını almaya başladı.

Emeklilere Bayram Parası: Artık emekliler de bayramda sevdiklerine güzel hediyeler alabilecek. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararla, 15 milyon 980 bin emekliye bayram parası verilmesi onaylandı. Her bir emekliye 12000 TL ödenecek. Bu tutar, emeklilerin bayram coşkusunu daha da artıracak nitelikte.

Ziraat Bankası Bayram Kredisi: Ziraat Bankası da emeklileri unutmadı. Bayrama özel olarak sunulan 12000 TL bayram kredisi, emeklilerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletecek. Emekliler, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak kolayca bu krediye sahip olabilecekler. Bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılamak için bu fırsatı değerlendirebilirler.

Halkbank Bayram Kredisi: Halkbank da emeklilere destek olmak adına bayram kredisi sağlıyor. 12000 TL bayram kredisi ile emekliler, bayram alışverişlerini rahatlıkla yapabilecekler. Halkbank şubelerine giderek veya online başvuru yaparak, bu fırsattan yararlanabilirler. Halkbank'ın uygun faiz oranlarıyla sunulan bu kredi, emeklilerin yüzünü güldürecek. Emeklilere bayram öncesinde gelen bu müjdeli haber, maddi sıkıntı içinde olan birçok emekliye umut olacak. Cumhurbaşkanı imzasıyla hayata geçirilen karar, emeklilerin bayram sevincini ikiye katlayacak nitelikte. 15 milyon 980 bin emekliye verilecek 12000 TL bayram parası ve Ziraat Bankası ile Halkbank'ın sunmuş olduğu bayram kredisi ile birlikte, emekliler bayram coşkusunu doyasıya yaşayacaklar.

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