15 Milyon 109 Bin Emekli İçin Onay Verildi! Cumhurbaşkanı 12*13*15 Mayıs Ödeme Günleri Dedi!  

Son Dakika! Emeklilere Ek Ödeme başladı. Emekli maaşlarını alanlar devlet destekli olarak 12-13-15 mayıs tarihlerinde ek ödeme olarak 10 bin TL ödeme alacaklar. Emekli maaşlarına ek olarak verilecek bu ödemelerde nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle hemen aynı gün destek verilecek. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, Başvurusunu yaparak hemen aynı gün içinde kredi olarak hesaplara atacaktır.

KREDİ NOTU ÖNEMLİ

Kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda Ziraat bankası üzerinden başvurunuzu yaparak 10 bin TL ödeme alacaksınız. Dilerseniz 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi olarak dilerseniz ise başvurunuzu yaptıktan sonra nakit avans olarak kendi emekli maaş hesabınıza bu ödemeleri atabilirsiniz.

Emekli maaşları Ziraat Bankası üzerinden olanlar istedikleri zaman başvurularını yaparak bu bankadan devlet destekli yapmış olduğu tüm kampanyalarına katılabileceklerdir. Eğer ilk defa kredi alacaksanız, sizlere bu banka, daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlayacaktır.