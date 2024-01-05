15 bin TL ödeme! Faizsiz banka kredisi başladı: Emekli maaşınız varsa hemen alın!

Türkiye Finans Katılım Bankası, yeni yıla emeklilere özel müjdeli bir haberle girdi. Banka, emekli vatandaşlara sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Özellikle 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesiyle öne çıkan bu kampanya, emeklilerin finansal konforunu artırmaya yönelik önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bankanın sunduğu promosyon kampanyası, emeklilerin maaşlarını Türkiye Finans Katılım Bankası'na taşımaları ve üç sene boyunca bu bankada kalma taahhüdü vermeleri şartına dayanıyor. Maaş taşıma işlemleri bankanın şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu süre zarfında maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası'na taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

Yedek hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan emekli müşterilere, maaşlarının yatmasından üç gün önce hesaplarından 2 bin 500 TL'ye kadar para çekme imkanı sunulacak. Anlaşmalı PTT ve Yapı Kredi ATM'leri üzerinden günlük 5 bin TL'ye varan ücretsiz para çekim işlemi gerçekleştirilebilecek.

Emekli maaşlarını Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan alan müşterilere, Happy Bonus Kredi Kartı başvurusu yapmaları halinde kart aidatı ödenmeyecek. Ayrıca, şubelerde işlem önceliği tanınırken, kiralık kasa hizmetinden yüzde 50 indirimle faydalanma fırsatı sunulacak. ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan FAST işlemleri ücretsiz olacak. Ancak, kasa indirimi sadece ilk sene için geçerli olacak.

Emekli maaşları hesaba yatırıldıktan sonra promosyon ödemeleri, maaş ödemelerine bağlı olarak dördüncü gün otomatik olarak hesaplara aktarılacak. 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 10 bin TL, 10 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca, bankaya yeni müşteri getiren emeklilere ek 250 TL kazanç sağlama fırsatı sunulacak, böylece toplamda 2 bin 500 TL ek gelir elde edilebilecek.