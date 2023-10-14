Advert

15-31 Ekim İŞKUR temizlik görevlisi, çağrı merkezi personeli, güvenlik görevlisi, büro memuru, beden işçisi alımı ilanları

İŞKUR, Ekim ayının sonlarına yaklaşırken bir dizi personel alımı ilanı yayınlamış durumda.

15-31 Ekim İŞKUR temizlik görevlisi, çağrı merkezi personeli, güvenlik görevlisi, büro memuru, beden işçisi alımı ilanları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 08:58

Temizlik görevlisi, çağrı merkezi personeli, güvenlik görevlisi, büro memuru ve beden işçisi gibi farklı pozisyonlarda alımlar yapılacak. Bu ilanlar kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör firmaları için geçerli olup, başvuracak adaylardan en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

İŞKUR'un yayınladığı bu ilanlara başvuruda bulunmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

  1. Özel Güvenlik Görevlisi Alımı İlanları

  2. Büro Memuru (Genel) Alımı İlanları

  3. Beden İşçisi (Genel) Alımı İlanları

  4. Temizlik Görevlisi Alımı İlanları

  5. Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alımı İlanları

Bu ilanlar, Türkiye genelinde farklı meslek ve pozisyonlarda iş arayanlar için fırsatlar sunmaktadır. Başvuruları yapmadan önce ilanlardaki koşulları ve gereksinimleri dikkatlice incelemeniz önemlidir. İlgilendiğiniz pozisyonlara başvurarak iş bulma şansınızı artırabilirsiniz.

İŞKUR'un bu ilanları, iş arayanlar için iş bulma sürecini kolaylaştıran bir kaynaktır. İlgilendiğiniz pozisyonlara başvurarak, iş hayatına veya farklı bir sektöre adım atma fırsatını yakalayabilirsiniz. İŞKUR'un yayınladığı bu alım ilanları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde istihdam edilmek isteyenler için birçok seçenek sunmaktadır.

İş başvurularınızı yaparken, ilanlarda belirtilen başvuru tarihlerini ve gereksinimleri dikkate almanız önemlidir. Başvurularınızın başarılı olması ve iş arama sürecinizin olumlu sonuçlanması için ilanlara uygun şekilde başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasında bir köprü görevi gören önemli bir kurumdur. İş bulma ve istihdam süreçlerinizi kolaylaştırmak için bu tür ilanları takip etmek ve başvurularınızı düzenli bir şekilde yapmak iş arama sürecinizi olumlu yönde etkileyebilir.

Benzer Haberler
Avrupa'nın kabusu Türkiye'ye ulaştı! Kan emmek için insanların uyumasını bekliyor Avrupa'nın kabusu Türkiye'ye ulaştı! Kan emmek için insanların uyumasını bekliyor
Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim 2023 Aşk, iş, para ve kariyer Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim 2023 Aşk, iş, para ve kariyer
"Güven Bana" Sinema Severlerle Buluştu!
Uyarlama dizi Bir Derdim Var afişi yayınlandı Uyarlama dizi Bir Derdim Var afişi yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 6000 TL sosyal yardım parası verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 6000 TL sosyal yardım parası verilecek
Bakan Mehmet Şimşek’ten kıyıda, köşede gram, çeyrek, tam altın olanlara uyarı! O tarih sonrasında... Bakan Mehmet Şimşek’ten kıyıda, köşede gram, çeyrek, tam altın olanlara uyarı! O tarih sonrasında...
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!