14.890 TL maaş bağlanacak! İŞKUR biraz önce açıkladı, tek şartla anında aylık alabilirsiniz

İŞKUR biraz önce açıkladı, tek şartla anında aylık alabilirsiniz. 14.890 TL maaş bağlanacak- İŞKUR, iş arayanlar için birçok fırsat sunan kamu kurumudur. İş bulma sürecinde olan insanlar için İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları takip etmek oldukça önemlidir. İŞKUR'un açık olan ilanları arasında temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, elektrikçi, aşçı, kurum dışı personel gibi çeşitli pozisyonlar bulunmaktadır.

İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunmak için öncelikle İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. İnternet üzerinden kurum portalına üyelik oluşturarak İŞKUR'un hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Üyelik oluştururken kişisel bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeniz önemlidir. Bu şekilde sağlıklı bir iş arama süreci geçirebilirsiniz.

İŞKUR kaydı yapabilmek için 14 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Başvuruda bulunan adaylar verdiği beyanlardan tamamen kendisi sorumludur. Engelli adaylar için farklı başvuru şartları bulunmaktadır. Engelli bireylerin danışmanlık alabilmesi veya rehabilitasyon desteği alabilmesi için en az yüzde kırk engelli raporunu İŞKUR'a sunmaları gerekmektedir. Ayrıca sağlık raporları da bazı adımlarda gerekmektedir. Erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu, erişkinler için terör kaza ve yaralamaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu, çocuklar için özel gereksinim raporu ve çocuklar için terör kaza ve yaralanma durum bildirir sağlık kurulu raporu gibi farklı raporlar yer almaktadır.

İŞKUR'un yeni iş ilanlarına ve başvuru detaylarına haberlerden veya İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR üzerinden işçi alımı yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR'a Kayıt Olun: İlk adım olarak İŞKUR'un resmi internet sitesine giderek kayıt olmanız gerekmektedir. İnternet sitesindeki başvuru formunu doldurarak kişisel bilgilerinizi ve iş arama tercihlerinizi belirtmelisiniz. Bu şekilde İŞKUR'un iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. İş İlanlarını İnceleyin: İŞKUR'un internet sitesindeki iş ilanları bölümünden size uygun olan iş ilanlarını inceleyebilirsiniz. İş arama tercihlerinize göre filtreleme yaparak aradığınız pozisyonları bulabilirsiniz. İlanlarda iş tanımı, başvuru şartları, maaş ve çalışma koşulları gibi detayları görebilirsiniz. Başvurunuzu Yapın: İş ilanı detaylarını inceledikten sonra başvuruda bulunmak istediğiniz iş ilanının üzerine tıklayarak başvuru sayfasına yönlendirileceksiniz. Başvuru formunu doldurarak işverenin talep ettiği bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girin. Ayrıca gerekli belgeleri de başvuru sürecinde talep edilen şekilde hazırlayın. İşverenle İletişime Geçin: Başvurunuzu tamamladıktan sonra işveren tarafından değerlendirileceksiniz. İşverenin sizinle iletişime geçmesi durumunda görüşme ve mülakat süreci için randevu alabilirsiniz. İşverenin talep ettiği belgeleri hazırlayarak mülakata hazırlıklı gidin. İşe Alınma Süreci: İşverenin yapacağı değerlendirme sonucunda işe alınma durumu belirlenecektir. İşveren tarafından kabul edildiğiniz takdirde çalışma şartları ve detayları hakkında bilgilendirileceksiniz. İşe başlama tarihini ve diğer ayrıntıları işverenle görüşerek netleştirin.

İŞKUR üzerinden işçi alımı sürecinde dikkat etmeniz gereken noktalar, başvurularınızı eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmanız, iş ilanlarını düzenli olarak takip etmeniz ve iletişim bilgilerinizi güncel tutmanızdır. İyi şanslar dilerim ve umarım İŞKUR aracılığıyla istediğiniz iş fırsatını bulursunuz!

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI LİNKİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx