14.000 TL maaşla Türk Telekom en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvurusu açıldı! İşte başvuru kadroları ve şartları

İşte başvuru kadroları ve şartları...14.000 TL maaşla Türk Telekom en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvurusu açıldı- Türk Telekom tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, birçok kadroda istihdam etmek üzere personel alımı başvurularının başladığı duyuruldu. Türk Telekom kariyer sayfası ve İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alımlarına göre, en az ilkokul mezunları da başvuruda bulunabilecekler. İşte Türk Telekom personel alımı başvurusuyla ilgili detaylar ve başvuru şartları:

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), Türkiye'de istihdamı artırmak, işsizlikle mücadele etmek ve iş arayanlara iş imkanı sunmak amacıyla kurulan bir kurumdur. İŞKUR, farklı sektörlerdeki işverenlerin ihtiyaç duyduğu personel alımlarını yönetir ve iş arayanlara bu fırsatları sunar. Bu makalede, İŞKUR personel alımı başvurusuyla ilgili bilmeniz gerekenleri adım adım açıklayacağız.

Temizlik Görevlisi

Temizlik ve ikram konularında deneyimli olmak,

Ortaokul veya lise mezunu olmak,

18-30 yaş aralığında olmak (maksimum 35 yaş sınırı),

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Uzun süreli çalışmaya istekli olmak.

Türk Telekom, bu kriterlere uygun çalışma arkadaşları aramaktadır.

Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları izlemelidir:

İŞKUR'un resmi web sitesine "https://esube.iskur.gov.tr/" adresinden erişim sağlayın. İş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra iş ilanları kısmına girin. Karşınıza çıkan ekranda "İŞYERİ UNVANI" kısmına "TÜRK TELEKOM" yazın ve "ARA" butonuna tıklayın.

Bu şekilde Türk Telekom personel alımı ilanlarına ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR, Türkiye'deki işsizlikle mücadele etmek ve istihdamı artırmak amacıyla faaliyet gösteren Türkiye İş Kurumu'nun kısaltmasıdır. İŞKUR, işsizlikle mücadele programları, istihdam teşvikleri, mesleki eğitim programları ve iş arayanlara iş imkanı sağlama gibi farklı alanlarda hizmet verir. İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasında bir köprü görevi görerek istihdam süreçlerini yönetir.

İŞKUR Personel Alımı Hakkında Genel Bilgi

İŞKUR, çeşitli sektörlerdeki işverenlerin personel ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli olarak personel alımları yapar. İŞKUR'un sağladığı bu iş imkanları, iş arayanlara yeni kariyer fırsatları sunar ve istihdamı destekler.