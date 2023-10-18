Advert

14 milyon emeklinin müjdesi resmi olarak açıklandı: Emekli maaşı alanlara 50.000 TL daha ek ödeme verilmeye başlandı

Günümüzde, emekli olan vatandaşlar için kampanyalar sunan kamu bankaları, emekli maaşı alan müşterilere büyük fırsatlar sunuyor.

14 milyon emeklinin müjdesi resmi olarak açıklandı: Emekli maaşı alanlara 50.000 TL daha ek ödeme verilmeye başlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 09:12

2023 yılı Ekim ayına özel olarak sunulan bu nakit kampanyası, emekli maaşını kendi bankasından alanlara 50.000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunmaktadır. Bu haberimizde, Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla sunulan bu kampanyaları ve avantajlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Kampanya Nedir ve Kimler Katılabilir?

Kamu bankaları, emekli maaşı alan müşterilerine özel olarak sundukları bu kampanyada, ek ödemeleri 2023 yılı sonuna kadar devam ettirmektedir. Bu fırsattan yararlanmak için, emekli maaşını Ziraat Bankası veya Halkbank'tan alan ve acil nakit ihtiyacı olan müşteriler başvurabilirler. Ancak, kampanyadan yararlanabilmek için, başvuru yapan kişilerin o bankanın maaş müşterisi olması gerekmektedir.

Emekli maaşını bu bankalardan alan müşteriler, kredi başvurularını emekli maaş hesapları üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Başvurular, kredi talebinde bulunan kişilere sadece 2 dakika içinde sonuç verilmektedir. Bu sayede, nakit ihtiyacı olan bireyler hızla çözüme kavuşabilirler. Kredi başvurusu onaylandığında, ödemeler 3 ay erteleme seçeneği ile 36 ay vadeli olarak hızlı bir şekilde yapılır.

Nakit ihtiyacı olan kişiler, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulan bu devlet destekli kredi kampanyalarına istedikleri zaman başvuruda bulunabilirler. Kredi başvuru sonuçlarını sadece 2 dakika içinde öğrenebilirler. Başvuruları kolaylaştırmak için, Ziraat Bankası ve Halkbank, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 kredi imkanı sunmaktadır.

Emekliler İçin Yüksek Limitli Kredi İmkanı

Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'tan alan müşteriler, taşıma işlemleri sonrasında daha yüksek limitli kredilere başvurabilirler. Kimlikleriyle birlikte banka şubelerine giderek destek kredisi alabilirler. Bu sayede, acil ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal güvencelerini artırmak isteyen emekliler için büyük bir fırsat sunulmaktadır.

Borç Kapatma ve Yüksek Limitli Krediler

Emekli maaş hesabınız üzerinden aldığınız ihtiyaç kredisi ile birlikte, diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmak için de bankadan borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Bu sayede, yüksek limitli krediler kullanarak finansal durumunuzu daha iyi bir seviyeye getirebilirsiniz. Bu kampanya, sadece emekliler için geçerli olup, emekli maaşı alan müşterilere özel avantajlar sunmaktadır.

Halkbank'ın sunduğu Hızlı Kredi, çeşitli avantajlarla gelmektedir. İşte bu kredi ürününün temel detayları:

Toplam Ödeme: 109.840 TL

Faiz Oranı: % 3,89

Aylık Taksit: 3.044 TL

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi, müşterilere çeşitli avantajlar sunmaktadır. İşte bu kredi ürününün temel detayları:

Toplam Ödeme: 110.752 TL

Faiz Oranı: % 3,94

Aylık Taksit: 3.069 TL

Bu detaylar, Ziraat Bankası Tüketici Kredisi'nin finansal ihtiyaçları karşılamak ve bireylerin hayallerini gerçekleştirmek için mükemmel bir seçenek olduğunu göstermektedir.

Benzer Haberler
Sosyal yardımlar 35.000 TL, 70.000 TL, 100.000 TL, 300.000 TL ve 500.000 TL'ye kadar verilmeye başlandı Sosyal yardımlar 35.000 TL, 70.000 TL, 100.000 TL, 300.000 TL ve 500.000 TL'ye kadar verilmeye başlandı
Başkan Erdoğan kararı onayladı Meclis'ten geçti! Yeni Peugeot Rifter ÖTV şartsız satılacak Başkan Erdoğan kararı onayladı Meclis'ten geçti! Yeni Peugeot Rifter ÖTV şartsız satılacak
Yeni banknot çıkıyor: Artık 200 TL artık olmayacak! Bakan Mehmet Şimşek kendi tanıtacak Yeni banknot çıkıyor: Artık 200 TL artık olmayacak! Bakan Mehmet Şimşek kendi tanıtacak
Dolar kuruyla ilgili ilk defa böyle bir şey dedi: Selçuk Geçer tahminiyle piyasayı tarumar etti! Dolar kuruyla ilgili ilk defa böyle bir şey dedi: Selçuk Geçer tahminiyle piyasayı tarumar etti!
EYT'li olamayan staj ve çıraklık sigortası mağdurları müjde! Milyonlar bu haberi bekliyordu resmen geldi EYT'li olamayan staj ve çıraklık sigortası mağdurları müjde! Milyonlar bu haberi bekliyordu resmen geldi
SGK'dan 14,5 milyon emekliye şok haber geldi: O kişilerin emekli aylıkları kesilmeye başlandı SGK'dan 14,5 milyon emekliye şok haber geldi: O kişilerin emekli aylıkları kesilmeye başlandı
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!