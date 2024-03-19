14 MİLYON EMEKLİ! Dikkat! Başvuru Yapma Süresi Bitmeden, Devlet Destekli 18000 TL Ödeme Alın! 

14 MİLYON EMEKLİ! Dikkat! Başvuru Yapma Süresi Bitmeden, Devlet Destekli 18000 TL Ödeme Alın! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2024 21:20

14 MİLYON EMEKLİ! Dikkat! Başvuru Yapma Süresi Bitmeden, Devlet Destekli 18000 TL Ödeme Alın! Son dakika yeni bir açıklama geldi. Başvuru yapmak isteyen tüm emeklilere destek verileceği açıklandı. Emekli maaşlarını 3 kamu bankasından alan kişiler, devlet destekli 18000 TL ödeme alabileceklerdir. Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu nakit kampanyasında başvuru şartları uygun olan herkes, destek alacak ve bu desteklerden hemen aynı gün içinde faydalanacaklardır. 

EMEKLİYE EK ÖDEME 

Emekli maaşlarını alan kişiler, kamu bankaları üzerinden maaş alıyorsa, kendi banka şubeleri ve internet üzerinden başvurularını yapabilirler. 19 bin TL'ye kadar verilecek olan yeni emekli kredisinde 36 ay vadeye kadar destek alabileceksiniz. Bu şekilde sizlerde kredi almak için bankaya gitmeden 36 ay vadeye kadar hemen işlem yapabileceksiniz. 19 bin TL kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar bu kredileri 5 dakika içinde internet bankacılığını kullanarak da ödeme alabileceklerdir.

14 milyon emekli için yapılan son dakika duyurusu ile birlikte, başvuru yapacak olan kişilerin aklında olan bir diğer soru ise 19 bin TL üzeri krediler oluyor. Eğer daha önce kredi almadıysanız ve maaşlarınızı kamu bankalarına taşıma kararı aldıysanız, maaşlarınızın 10 ve 25 katı arasında sizlere emekli kredisi imkanı sunulmaktadır. Maaş müşterisi olmadığınız zaman ise, borçlanmanıza ve bankalardaki kredi ve kredi kartı ödemelerinize bakılarak, kredi notu düşük olmaması durumunda onay verilmektedir. 

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