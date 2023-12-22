14 Milyon 330 Bin Emekliye Yeni Müjde Sabah 7:30'da Yayınlandı: Resmi Gazetede Ek Ödeme Verilecek Dedi! 

14 Milyon 330 Bin emekli için Resmi gazetede açıklanan yeni karar ile birlikte, Ek ödeme alacak olan kişilere destekler verileceği açıklandı. Emekli maaşlarınızı aldığınız bankanın bu konuda önemi büyük olacak ve nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde destek verilecek. Aynı gün içinde kredi başvurusu yapacak olan kişilere 14 Milyon 330 Bin emekli için kamu bankaları devlet destekli ek ödemeli kredi verecektir.

EMEKLİYE EK ÖDEME

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden ek ödeme almak için kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız gerekmektedir. Bu 3 kamu bankası tarafından yapılan açıklama ile birlikte, Kredi alacak kişilere daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanmış olması durumunda ise, Daha yüksek limitlerde de devlet destekli ödemeler yapılacaktır.

Nakit kredi için emekli maaşları hesapları üzerinden başvuru yapacak olan kişilere nakit kredi ödemeleri belirli limitlere göre belirli vadelerde verilmektedir.

10 BİN TL KREDİ İÇİN 36 AY

25 BİN TL KREDİ İÇİN 36 AY

50 BİN TL KREDİ İÇİN 36 AY

75 BİN TL KREDİ İÇİN 24 AY

100 BİN TL KREDİ İÇİN 24 AY

150 BİN TL KREDİ İÇİN 12 AY vadeler yapılmaktadır.

Bu vadeler ile belirli limitlerde onay almak için, Maaşınızın ve gelirinizin de yeterli olması gerekmektedir. En yakın Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerine giderek bu kampanyalar hakkında bilgiler alabilir, Emekli maaşlarınız üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onay almanız durumunda hemen aynı gün kredi kullanmanız da bu bankalarda mümkün olmaktadır. Ayrıca bankadan sadece ihtiyaç kredisi için değil, Bankanın borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak da işlem yapabilirsiniz.