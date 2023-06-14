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13.000 TL ödeme saat 09.30'da verildi! Banka bu parayı sizlere hemen verecek! Kimlikle başvurun!

Bankalar tarafından başlatılan bu kampanyada, 13.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunuluyor.

13.000 TL ödeme saat 09.30'da verildi! Banka bu parayı sizlere hemen verecek! Kimlikle başvurun!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-06-2023 09:30

Banka bu parayı sizlere hemen verecek! Kimlikle başvurun! 13.000 TL ödeme saat 09.30'da verildi-  Bankalar tarafından başlatılan bu kampanyada, 13.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunuluyor. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Bankalar, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 13.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanyada, vatandaşlar 36 ay vadeli kredi kullanarak ödemelerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, kampanya kapsamında 13.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sağlanmaktadır.

QNB Finansbank, bu kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi başvurularını değerlendirmektedir. Banka müşterisi olan vatandaşlar, SMS yoluyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru yapmak için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterlidir. Başvurunuz sonucunu hemen öğrenebilir ve kredi onayınız durumunda istediğiniz zaman krediyi kullanabilirsiniz. Onaylanan krediler, aynı gün içinde hesabınıza yatırılmaktadır.

13.000 TL ödeme saat 09.30'da verildi! Banka bu parayı sizlere hemen verecek! Kimlikle başvurun!

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, bankanın belirlediği şartlara uygun olmaları durumunda 13.000 TL kredi onayını alabilirler. Bu kredi ile banka borçlarını kapatma veya kişisel ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olabilirler.

Özellikle birden fazla bankaya olan borçlarınızdan sıkılıyorsanız, bu kampanya sayesinde tek bir bankadan kredi kullanarak tüm borçlarınızı kapatabilir ve üzerine nakit para alabilirsiniz. 13.000 TL kredi başvurusu yaparak, borçlarınızı kapatabilir ve aynı zamanda ekstra nakit ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz. Bu kampanya, borç kapatma kredilerine ek olarak sunulan avantajlı bir fırsattır.

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