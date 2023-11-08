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12.500 TL emekli ödemesi 13.16'da duyuruldu! O bankalarda hesabı olan emekliler dikkat!

Kasım ayı, emekli vatandaşlar için ekstra gelir beklentilerinin arttığı bir dönem oldu. Temmuz ayında yapılan maaş zammının yetersiz kalması üzerine, bankaların sunduğu promosyon fırsatları daha da cazip hale geldi.

12.500 TL emekli ödemesi 13.16'da duyuruldu! O bankalarda hesabı olan emekliler dikkat!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-11-2023 12:55

Bankalar, emeklilere özel olarak promosyon miktarlarını yükselterek rekabeti kızıştırdı. Bu promosyonlar sayesinde, emekliler ekonomik olarak daha rahat bir nefes almayı umuyor.

Güncel Emekli Promosyonları

Güncel promosyonlar, emekli vatandaşların maddi durumlarına doğrudan olumlu etki ediyor. 5000 TL'den başlayıp 12.500 TL'ye kadar çıkan promosyon tutarları, birçok emeklinin yüzünü güldürüyor.

İş Bankası'ndan Emeklilere Özel Avantajlar

İş Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 7.500 TL'ye varan promosyonlar sunarak dikkat çekiyor.

Akbank ile Nakit Promosyon ve Chip-Para Fırsatları

Akbank, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 10.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 2.000 TL chip-para sunarak toplamda 12.000 TL'ye varan ödüller vaat ediyor.

ING'den Rekor Promosyon

ING, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere toplamda 12.500 TL'ye varan bir promosyon paketi ile piyasada rekabeti zorluyor.

Garanti BBVA'nın Cazip Promosyonları

Garanti BBVA, emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ve ekstra olarak 1.000 TL bonus sunuyor. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden maaş taşıma fırsatı da sunuluyor.

Denizbank'tan Emeklilere Özel Promosyonlar

Denizbank, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara 5.000 TL'ye varan özel promosyonlar sağlıyor.

Yapı Kredi ile Emeklilerin Yüzü Gülüyor

Yapı Kredi, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyanlara 9.000 TL'ye varan promosyonlar sunarak emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

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