1,2,3,4,5 çocuğu olanlar dikkat! Bakanlıktan toplamda 3250 TL ek ödeme kartınıza yatırılacak

Destek ödemeleri, Türkiye'de yaşayan ailelere yönelik devlet tarafından sunulan ekonomik desteklerdir. Özellikle çocuklu ailelerin bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu ödemeler yapılmaktadır. Son yıllarda bu ödemelere olan talep artmış ve birçok aile bu desteklerden faydalanırlar.

Aile Destek Programı, çocuklu ailelere yönelik olarak sunulan bir devlet programıdır. Bu programın temel amacı, ailelerin günlük yaşam giderlerini karşılamalarına yardımcı olmaktır. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki süreçte devam edeceği açıklanmıştır. Bu nedenle, çocuklu aileler için büyük bir önem taşır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Aile Destek Programı'ndan faydalanabilmek için belirli başvuru şartlarını yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Türk vatandaşı olmak,

Mavi Kart sahibi olmamak,

Türkiye sınırları içerisinde yerleşim adresine sahip olmak,

18 yaşından büyük olmak,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunmaması.

Bu şartları sağlayan kişiler, başvurularını internet üzerinden ya da ilgili kurumlara yaparak programdan faydalanabilirler. Başvuruların kabul edilmesi durumunda aileler, sene boyunca yardımlardan yararlanabilirler.

Ödemeler Nasıl Belirleniyor?

Destek ödemelerinin miktarı, hane içindeki kişi sayısına ve gelir durumuna göre değişiklik göstermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirler şu şekildedir:

450 TL ve altında olan hanelere aylık 1.250 TL,

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olan hanelere aylık 1.100 TL,

911,15 TL üzeri - 1.372,30 TL ve altında olan hanelere aylık 950 TL,

1.372,30 TL üzeri - 2.835,60 TL arasında olan hanelere aylık 850 TL ödeme yapılmaktadır.

Ayrıca, çocuk bileşeni kapsamında çocuk sayısına göre ek ödemeler de yapılmaktadır. Örneğin:

1-2 çocuklu hanelere 350 TL,

3 çocuklu hanelere 450 TL,

4 çocuklu hanelere 550 TL,

5 ve üzeri çocuğu olan hanelere 650 TL ek ödeme verilmektedir.

Bu ek ödemeler sayesinde, gelir durumunuz haricinde 1-2 çocuğunuz varsa senede toplam 4 bin 200 TL ödeme alabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Destek ödemelerine başvurmak oldukça kolaydır. Bağlı olduğunuz kaymakamlığa dilekçeyle başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, Aile Destek Programı'na e-devlet üzerinden de başvuru yapmanız mümkündür. Başvurunuzun değerlendirmesi yapıldıktan sonra sonuçlar size bildirilir.