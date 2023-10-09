1,20 faiz oranlı konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

İlk ev sahibi olacaklara yönelik sunulan bu fırsat, milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenmektedir. Konutun yatırım aracı olarak kullanılmasının önüne geçmek amacıyla ise ikinci ev alacakların konut kredileri sınırlandırılmıştır.

Bu yeni kararlarla, konut ihtiyacı olanların ev sahibi olmaları hedeflenmektedir. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, ilk kez ev alacak bireylere yönelik çeşitli fırsatlar sunulacaktır.

Düşük faizli konut kredisi başvuru koşulları, faiz oranları, vade süreleri ve diğer detaylar halk tarafından büyük bir ilgiyle beklenmektedir. Bu kararların amacı, konutu yatırım aracı olarak görmeyenlerin konut sahibi olmalarını teşvik etmektir. Bu kapsamda, ikinci ev almak isteyen kişiler, evin değerinin %22.5'i kadar kredi fırsatından yararlanabilecektir.

Özellikle ilk ev alacak olan vatandaşlar için "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyası hayata geçirilecektir. Bu kampanya, %1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile düşük faizli konut kredisi sunmayı hedeflemektedir. Ancak, kampanyaya dair detaylar henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Beklenti ise faiz oranının %1.20'ye kadar düşmesi ve vade süresinin 15 seneye çıkması yönündedir.

Bu düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili ayrıntıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenmektedir. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ardından, konu Meclis'te görüşülecek ve yasalaşacaktır.

Ayrıca, %1.20 faiz oranlı konut kredisi kullanmak isteyen kişiler için örnek hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Faiz Oranı: %1.20

Aylık Taksit: 15.768,05 TL

Toplam Tutar: 1.892.165,77 TL

Kredi Tutarı: 2.000.000 TL

Faiz Oranı: %1.20

Aylık Taksit: 31.536,10 TL

Toplam Tutar: 3.784.331,54 TL

Kredi Tutarı: 3.000.000 TL

Faiz Oranı: %1.20

Aylık Taksit: 47.304,14 TL

Toplam Tutar: 5.676.497,31 TL

Örnek hesaplama tablosundaki tutarlar, banka politikalarına ve müşterinin kredi geçmişine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Düşük faizli konut kredisi kampanyasının uygulanmasıyla, Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi için yeni bir umut doğmaktadır. Bu kararların ekonomik kalkınma ve sosyal denge açısından önemli bir adım olduğu düşünülmektedir.