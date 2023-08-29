1,20 faiz oranı için kalem kırıldı! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank atağa geçti

Günümüzde her hizmete yapılan zamdan kredi faizleri de nasibini almış gibi görünüyor. Bu kapsamda Kamu bankalarının yeni atağı çok konuşulacağa benziyor - Konut fiyatlarında yaşanan artış kredi fiyatlarına da yansıyor. İşaret fişeği yakılan bir konu, konut kredisi oranları olarak karşımıza çıkıyor. Sıfır evlerde geçerli olması beklenen 1.20 faiz oranı ile konut kredisinin ikinci el evlerde de geçerli olması bekleniyor. Düzenlenmesi planlanan başvuruların kabul edilmesi durumunda geri ödemesinin de 180 ay vade ile olacağı konuşuluyor.

TCMB HAREKETE GEÇTİ

Kamu Bankalarının söz konusu düşük faiz ve uzun vade ile sunacakları konut kredisi kampanyaları, Ekim ayında yürürlüğe gireceği belirtilmiş bulunmakta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın ortak çalışmaları ile sunulacak olan bu kampanyadan ikinci el ev alacaklar da faydalanabilecek.

KONUT KREDİSİ YÜZDE 30'LARDAYDI

Özellikle de son zamanlarda piyasada arz ve talep oranının bozulması, devleti bu kampanyaya iterken, bu sayede konut satışlarının hızlanmaya başlayacağı ön görülüyor. Konut kredisi faiz oranları Haziran ve Tem uz ayında pik yapmış iken bu oran Yüzde 30'u geçmişti. Faizlerin yüksekliği konut satışlarını durmuşa benzerken, bu durumda hükümet düğmeye bastı ve yeni düzenleme ile birlikte konut faizlerini indirme kararı aldı. Bu oranların düşürülmesi ile birlikte konut arz ve talepleri arasında ilk dengenin kurulmaya başlayacağı ön görülüyor.