12 Milyon 877 Bin Emekliye Müjdeler Geldi, Bugün Başvuru Yapanlar 12.300 TL Ödeme Alabiliyor!  

12 Milyon 877 Bin Emekliye Müjdeler Geldi, Bugün Başvuru Yapanlar 12.300 TL Ödeme Alabiliyor!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2024 08:30

Devlet destekli, yeni emekli nakit kampanyası bu sabah açıklandı. Emekli maaşlarını alan yaklaşık 12 milyon kişiyi kapsayan bu yeni karar ile birlikte, maaş alan emeklilerin şartlarına uygun olarak hemen aynı gün ödeme verileceği açıklandı. Emekli maaşlarını alanlar belirli şartlar dahilinde maaş aldıkları banka üzerinden başvuru yapabilirler ve 12.300 TL ödeme alabileceklerdir. Bu şekilde sizlerde nakit kredi alabilecek ve başvurunuzu yaptıktan sonra kredi olarak kullanacaksınız.  

EMEKLİYE ÖDEMELER BAŞLADI!  

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan emekliler, başvuru yaparak ödeme alınacaktır. Emekli maaşlarını alanlar maaş aldıkları banka üzerinden başvurusunu yaparak 12.300 TL ödeme alabileceklerdir. Uygun faizlerle verilecek bu ödemelerde, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verilmektedir. Emekli maaşlarını alanlar aynı gün destek alabileceklerdir. 

Başvurular sadece banka şubeleri üzerinden değil, bankanın mobil uygulaması üzerinden de yapılacaktır. Emekli maaşlarını alanlar, başvuru mobil uygulama üzerinden yapılacaksa, internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir. İnternet bankacılığı şifresi oluşturduktan sonra, kredi notu uygun olanlar başvuru yapacaklardır.

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