11.400 TL maaş alan kişilere Garanti ve Ziraat Bankasından 49.500 TL’lik paket geliyor

Bu kredi kampanyası, hem kamu bankalarının hem de özel bankaların müşterilere sunduğu bir fırsattır. Eğer acil nakit ihtiyacınız varsa ve gelir belgesi gösteremiyorsanız, 49500 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Ödeme konusunda problem yaşayanlar, bu krediye en fazla otuz altı ay vade ile başvurabilirler. Bu özel kampanyanın Ekim ayının sonuna dek süreceği belirtiliyor.

Garanti Bankası Kredi Kampanyası

Garanti Bankası'ndan kredi başvurusu yapmanın yolları oldukça kolay. Eğer Garanti Bankası'ndan kredi almayı düşünüyorsanız, başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Şubeye gidip kimliğinizle kolayca başvuru yapabileceğiniz gibi, bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi talebinde bulunabilirsiniz. Ekim ayına özel bu kredi kampanyası için belirlenen faiz oranları da oldukça avantajlı. Bu kampanyayı değerlendirmenizde fayda var.

Ziraat Bankası Kredi İmkanı

Ziraat Bankası aracılığıyla ihtiyaç kredisi almak isteyenler için özel bir fırsat bulunmaktadır. Kamu bankası olmasının getirdiği avantajlarla, Ziraat Bankası, sigortalı çalışanlara kredi imkanı sunuyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir detay var; kredi başvurusu yapacak kişinin son çalıştığı yerde en az altı aydır sigorta prim ödemelerinin düzenli olması gerekmektedir. Ziraat Bankası'nın resmi şubelerine giderek veya internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir, sonucu hızla öğrenebilirsiniz.

Bu iki bankanın sunduğu kredi kampanyaları, müşterilere finansal anlamda nefes aldırmayı hedefliyor. Özellikle pandemi döneminde birçok kişi maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu zor zamanlarda, bankaların sunduğu bu tarz kredi imkanları, birçok kişi için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Garanti BBVA'nın Sunmuş Olduğu Sonbahar Kredi Fırsatı Sonbahar'a Özel Kredi Aylık Faiz Yüzdesi:

%4,30 Her Ay Ödemeniz Gereken Taksit:

3.221,68 TL

Krediyi Tamamladığınızda Ödeyeceğiniz Miktar:

116.265,10 TL

Ziraat Bankası'nın Özel Tüketici Kredisi Teklifi Faiz Oranında Avantaj:

%3,94 Aylık Taksit Miktarı:

3.038,54 TL

Tüm Taksitlerin Sonunda Toplamda Ödemeniz Gereken:

109.634,94 TL