11000 TL SMS atarak kredi onayını alabilirsiniz, yeni kredi kampanyası yapıldı

Günlük yaşamın getirdiği ani nakit ihtiyaçlarını karşılamak artık daha kolay. Yapı Kredi Bankası, yeni başlattığı kredi kampanyası ile acil nakit ihtiyacı olan herkes için hızlı ve pratik bir çözüm sunuyor.

SMS ile 10 Bin Lira Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası'nın yeni kredi kampanyası sayesinde, 11 bin lira tutarında krediye hızlıca başvurabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Adım 1: Gereksinimleri Karşılayın

Öncelikle, bu kampanyadan yararlanabilmeniz için bazı gereksinimleri karşılamanız gerekmektedir. Banka, kredi başvurusu yapacak kişilerden aşağıdaki şartları beklemektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız.

18 yaşından büyük olmalısınız.

Ayrıca, daha önce ödenmemiş veya gecikmiş borçlarınız varsa, bu borçları kapatmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu için kara listede yer alan kişilerin öncelikle borçlarını ödemesi gerekmektedir. Borçlarınızı kapatmanızın ardından, 24 saat içinde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Adım 2: SMS İle Başvurun

Gereksinimleri karşıladığınızda, Yapı Kredi Bankası'na SMS ile başvurabilirsiniz. Başvuru yaparken aşağıdaki bilgileri içeren bir mesaj göndermeniz gerekecektir:

"Bireysel" yazın.

Ardından boşluk bırakarak kimlik numaranızı yazın.

Yine bir boşluk bırakarak aylık gelirinizi yazın.

Bu bilgileri içeren mesajınızı 44 11 numarasına gönderdikten sonra, başvurunuz değerlendirilecek ve kredi sonucunuz size cep telefonu üzerinden bildirilecektir.

Adım 3: Kredi Onayınızı Kullanın

Kredi başvurunuz onaylandığında, 10 bin lira tutarındaki kredinizi kullanabilirsiniz. Hızlı ve pratik bir şekilde ihtiyacınız olan nakit paraya ulaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası'nın Kredi Kampanyası

Yapı Kredi Bankası, bu kredi kampanyası ile ihtiyaç kredisi başvurularını hızlandırıyor ve müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. İşte bu kampanyanın öne çıkan detayları:

10 Bin Lira Tutarında Kredi

Bu kampanya kapsamında, 10 bin lira tutarında krediye başvurabilirsiniz. Acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir miktar olan bu kredi ile finansal rahatlama sağlayabilirsiniz.

36 Ay Vadeli ve 3 Ay Ertelemeli

Yapı Kredi Bankası, kredi geri ödemesini kolaylaştırmak için 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli bir seçenek sunmaktadır. Bu sayede ödemelerinizi daha rahat bir şekilde planlayabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası'nın yeni kredi kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kampanya ile ilgili detayları ve güncel bilgileri bankanın internet sitesinde bulabilirsiniz. Ayrıca, kampanya ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.