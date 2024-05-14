11 Milyon EMEKLİ İçin Yeni Karar Resmi Gazetede Açıklandı! Emekliye Ödeme Verilecek!  

Emekliler için başlatılan bu yeni karar, devlet destekli olarak verilecek bir kampanya olarak göze geliyor. Nakit ihtiyacı olan ve nakit kredi kullanmak isteyen emeklilere 100.000 TL’ye kadar Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden destek veriliyor. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda kredi notu ve kredi sicili uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredileri hesaplara atabileceklerdir. Acil para isteyen tüm emekliler emekli maaşlarına göre bu kredileri alabileceklerdir.

11 MİLYON EMEKLİYE MÜJDE

Emekli maaşlarını alanlar maaş müşterisi olması durumunda nakit kredi almak için başvurusunu bankaya gitmeden de yapacaktır. 3 kamu bankası üzerinden hesabı olan her emekli, başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi alacaklardır. 11 milyon emekli kredilerini almak istiyorsa, ayrıca bankaya giderek de kredi alabileceklerdir. Emekli maaş hesapları üzerinden daha önce kredi almayan kişiler, kredileri hesaplarına atabileceklerdir. Emekli maaşlarına göre ödemeler verilecek ve bu ödemeleri hesaplarına atacaklar.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başvuru yapmak için, Maaş müşterisi olmanız gerekmektedir. Maaş müşterisi olmanız durumunda kredinizi hesaba atabileceksiniz. Bu şekilde istediğiniz zaman kredi alacaksınız.