11 Haneli TC Kimlik Numarasını Yazarak Başvuru Yapanlara, 3 Bankadan 33.000 TL Ödeme Hazırlandı!  

11 Haneli TC Kimlik Numarasını Yazarak Başvuru Yapanlara, 3 Bankadan 33.000 TL Ödeme Hazırlandı!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2024 14:00

33000 TL kredi alacak olan kişiler için 3 banka birleşti ve aynı şartlar dahilinde kredi ödemeleri yapacağı açıklandı. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden hesabı olanlar, Mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecekler ve bu başvuru ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıklarını görebileceklerdir. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda kredi onayı alacak olan kişiler 3 ay erteleme yapabilir.  

KREDİ BAŞVURUSU 

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinde hesabınız varsa ve hesabınız üzerinden bir internet şifresi alırsanız, Şubelere gitmeden de kredi alabileceksiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapabileceksiniz.  

3 bankadan da 1100 ve üzerinde kredi notu olup, diğer banka borçlarında sıkıntı yaşamayanlar kredilerini hemen alabileceklerdir. Ayrıca banka şubeleri ve banka resmi internet siteleri üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkündür.  

Denizbank ve Akbank, SMS ile de kredi onayı vermektedir. Kredi notunuzun yüksek olduğunu düşünüyorsanız SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. SMS ile yapılan kredi başvurularında mesaj atılan cep telefonunuza ne kadar onay aldığınız 5 dakika içinde SMS ile gelecektir.  

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