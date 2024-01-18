11 haneli TC kimlik numaranız üzerinden, 7 gün 24 saat kullanacağınız 100.000 TL nakit kredi!

Akbank, acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sunan iddialı bir adım atıyor. Yepyeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası ile Akbank Direkt uygulaması aracılığıyla 7 gün 24 saat boyunca kullanılabilir, 100.000 TL'ye kadar daha yüksek kredi limitleriyle bireysel kredi imkanı sağlıyor. 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için tercih edilebilecek ilk banka konumundaki Akbank, bu kampanyasıyla müşterilerine hızlı ve pratik bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Akbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen müşterilere hız ve kolaylık sunuyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat boyunca başvuru yapma imkanı, kullanıcılarına anında kredi alma avantajı sağlıyor. SMS ile başvuru yapma kolaylığı ise mobil dünyayı yakından takip edenler için vazgeçilmez bir seçenek oluyor. Başvuru için sadece TC kimlik numarasını girmek yeterli.

Akbank'ın sunduğu uygun faiz oranları, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşları cezbetmekte. Aynı gün içinde ödeme şartı olmadan kredi onayı, özellikle hızlı çözüm arayan müşteriler için büyük bir avantaj. Akbank Direkt uygulamasını kullananlar ise krediye hızlı bir şekilde ulaşmanın keyfini çıkarıyor.

Akbank, ihtiyaç kredisi başvurularını sadece mobil uygulama üzerinden değil, aynı zamanda şubeleri ve gişe personeli aracılığıyla da kabul ediyor. Kimlik bilgileriyle birlikte şubelere giderek veya gişe personelinin yardımıyla başvuruda bulunmak isteyenler, sonuçları hemen öğrenme şansına sahipler. Akbank'ın müşteri odaklı hizmet anlayışı, başvuru sürecini kolay ve hızlı hale getiriyor.