1.000.000 TL konut kredisi! Ziraat Bankası'ndan Eylül ayı yeni taksit tablosu!

Ev sahibi olmak isteyenler, mevcut koşullar altında en mantıklı konut kredisi seçeneklerini araştırıyorlar. Ancak, ucuz konut kredisi imkanı artık oldukça sınırlı ve bu fırsatın uzun bir süre daha devam etmesi beklenmiyor. Bu nedenle, mevcut kredi seçenekleri arasından en düşük maliyetli olan tercih ediliyor. Kamu bankaları, konut kredilerinde sundukları avantajlı koşullarla dikkat çekiyorlar ve Ziraat Bankası da bu bankalardan biri olarak ön plana çıkıyor.

Ziraat Bankası'ndan Konut Kredisi İmkânı

Konut kredisi çekmeyi düşünenler için, avantajlı koşullar arayışı genellikle kamu bankalarına yöneliyor. Kamu bankaları, uzun yıllardır sürdürdükleri politikaları ile konut kredilerini kar odaklı bir şekilde değil, inşaat sektörüne destek sağlama amacıyla sunuyorlar. Bu politika, vatandaşların konut kredisi kullanarak ev sahibi olmalarını teşvik ediyor ve bu sayede inşaat sektörü büyüyor, istihdam artıyor. Ziraat Bankası da, müşterilerine uygun maliyetli konut kredisi fırsatı sunarak bu amaca hizmet ediyor.

Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyasının bazı özelikleri bulunuyor. Bu kredi, 120 aya kadar vade imkânı sunuyor ve böylece ev sahibi olmak isteyenler için ödeme kolaylığı sağlıyor. Vade süresi uzadıkça faiz maliyeti artabilir, ancak aylık taksit tutarı daha düşük olur. Bu sayede, yüksek taksit ödemek istemeyenler için en uzun vade seçeneği olan 120 ay tercih edilebilir.

Kefil veya Ek Teminat Gerektirmiyor

Ziraat Bankası'ndan konut kredisi alırken, kefil gösterme veya ek teminat sağlama zorunluluğu bulunmuyor. Banka, kredi alacak müşterinin satın aldığı konut üzerine ipotek koyuyor. Bu sayede, konut kredi borcu kapatılana kadar konut satılamıyor. Borç tamamlandığında ise ipotek kaldırılıyor.

1 Milyon TL Konut Kredisi Örneği

Ziraat Bankası'ndan aylık yüzde 2,35 faiz oranıyla konut kredisi kullanmak mümkün. Örnek olarak, 120 ay vadeli 1 Milyon TL konut kredisi çekildiğinde, banka aylık 25.042 TL taksit ödemesi talep ediyor. İlk yıllarda bu taksitler zorlayıcı olabilir, ancak enflasyonla birlikte, 2 yıl sonra taksitler daha makul bir seviyeye düşer.

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenlere uygun maliyetli ve esnek ödeme koşulları sunarak, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Konut kredisi seçeneklerini değerlendirenler için bu kampanya önemli bir fırsat sunuyor.