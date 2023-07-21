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100.000 TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı! Mevduat faizleri uçuşa geçti! İşte banka banka faiz getiri hesabı...

Bu yüksek faiz oranları, mevduat hesaplarına yapılan yatırımların kısa vadede önemli kazançlar elde etmesini sağlamaktadır.

100.000 TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı! Mevduat faizleri uçuşa geçti! İşte banka banka faiz getiri hesabı...
Yayın Tarihi : 2023-07-21 10:23

Mevduat faizleri uçuşa geçti! İşte banka banka faiz getiri hesabı... 100.000 TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı-  Son zamanlarda Türkiye'deki bankalar, mevduat hesaplarında yüksek getiri sağlama yarışına girmiş durumda. Özellikle Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, ING, Akbank ve Denizbank gibi önde gelen bankalar, yatırımcıları cezbetmek için kısa vadeli mevduat hesaplarıyla dikkat çeken avantajlı teklifler sunuyor. Bu teklifler, yatırımcıların elindeki parayla kısa sürede iyi bir kazanç elde etme isteğini karşılıyor ve yatırım arayışında olanlar için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

Ziraat Bankası

  • Faiz Oranı: Yüzde 30
  • Net Getiri: 2.732,87 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 102.732,87 Türk Lirası

İş Bankası

  • Faiz Oranı: Yüzde 22
  • Net Getiri: 2.004,11 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 102.004,11 Türk Lirası

TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 30
  • Net Getiri: 2.498,63 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 102.498,63 Türk Lirası

AlternatifBank

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Getiri: 3.081,64 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 103.081,64 Türk Lirası

NKolay

  • Faiz Oranı: Yüzde 36
  • Net Getiri: 2.998,36 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 102.998,36 Türk Lirası

AnadoluBank

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Getiri: 2.915,07 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 102.915,07 Türk Lirası

DenizBank

  • Faiz Oranı: Yüzde 33
  • Net Getiri: 2.748,49 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 102.748,49 Türk Lirası

Fibabanka

  • Faiz Oranı: Yüzde 33
  • Net Getiri: 2.748,49 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 102.748,49 Türk Lirası

Bu yüksek faiz oranları, mevduat hesaplarına yapılan yatırımların kısa vadede önemli kazançlar elde etmesini sağlamaktadır. Ancak yatırımcılar bu tür yatırımları yaparken, getirilerin yanı sıra risksiz ve güvenli yatırım yapma önceliğini de göz önünde bulundurmalıdır.

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