100.000 TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı! Mevduat faizleri uçuşa geçti! İşte banka banka faiz getiri hesabı...

Mevduat faizleri uçuşa geçti! İşte banka banka faiz getiri hesabı... 100.000 TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı- Son zamanlarda Türkiye'deki bankalar, mevduat hesaplarında yüksek getiri sağlama yarışına girmiş durumda. Özellikle Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, ING, Akbank ve Denizbank gibi önde gelen bankalar, yatırımcıları cezbetmek için kısa vadeli mevduat hesaplarıyla dikkat çeken avantajlı teklifler sunuyor. Bu teklifler, yatırımcıların elindeki parayla kısa sürede iyi bir kazanç elde etme isteğini karşılıyor ve yatırım arayışında olanlar için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 30

Net Getiri: 2.732,87 Türk Lirası

Vade Sonu Ödeme: 102.732,87 Türk Lirası

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 22

Net Getiri: 2.004,11 Türk Lirası

Vade Sonu Ödeme: 102.004,11 Türk Lirası

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 30

Net Getiri: 2.498,63 Türk Lirası

Vade Sonu Ödeme: 102.498,63 Türk Lirası

AlternatifBank

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Getiri: 3.081,64 Türk Lirası

Vade Sonu Ödeme: 103.081,64 Türk Lirası

NKolay

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Getiri: 2.998,36 Türk Lirası

Vade Sonu Ödeme: 102.998,36 Türk Lirası

AnadoluBank

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Getiri: 2.915,07 Türk Lirası

Vade Sonu Ödeme: 102.915,07 Türk Lirası

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 33

Net Getiri: 2.748,49 Türk Lirası

Vade Sonu Ödeme: 102.748,49 Türk Lirası

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 33

Net Getiri: 2.748,49 Türk Lirası

Vade Sonu Ödeme: 102.748,49 Türk Lirası

Bu yüksek faiz oranları, mevduat hesaplarına yapılan yatırımların kısa vadede önemli kazançlar elde etmesini sağlamaktadır. Ancak yatırımcılar bu tür yatırımları yaparken, getirilerin yanı sıra risksiz ve güvenli yatırım yapma önceliğini de göz önünde bulundurmalıdır.