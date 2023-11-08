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100.000 TL ihtiyaç kredisi çeksem hangi bankaya kaç TL taksitle öderim?

Vatandaşlar, bütçelerine uygun taksitlerle maddi gereksinimlerini karşılamak adına ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor.

100.000 TL ihtiyaç kredisi çeksem hangi bankaya kaç TL taksitle öderim?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-11-2023 13:04

Piyasadaki en uygun kredi seçeneklerini bulma peşinde olan bireyler, bankaların güncel kampanyalarını araştırıyor.

İhtiyaç Kredisi Seçenekleri: Bankalar ve Faiz Oranları

Birçok banka, değişen faiz oranları ve taksit seçenekleri ile ihtiyaç kredisi sunuyor. İşte popüler bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi seçenekleri:

Akbank ile Uygun Faiz Oranları

Akbank, %3,59 faiz oranı ile piyasada rekabetçi bir ihtiyaç kredisi sunuyor. Ayda 11.072 TL taksit imkanı ile toplam ödeme 133.380 TL olarak belirlenmiş.

DenizBank'tan Kredi Seçenekleri

DenizBank, %4,25 faiz oranı ile aylık 11.619 TL taksit ödemesine karşılık gelen 139.949 TL toplam ödeme imkanı tanıyor.

Erteleme Seçenekli İhtiyaç Kredileri

Bazı bankalar, müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak için ertelemeli kredi seçenekleri de sunuyor.

ING ile 3 Ay Ertelemeli Kredi

ING, %3,49 faiz oranıyla, 3 ay erteleme seçeneği sunarak toplam ödemesi 132.398 TL olan bir kredi paketi sunuyor.

Garanti BBVA Sonbahar Kredisi Avantajları

Garanti BBVA'nın Sonbahar Kredisi, %3,69 faiz oranı ve aylık 11.154 TL taksit seçeneği ile 134.365 TL toplam ödemeli bir seçenek.

Masrafsız Kredi İmkanları

Enpara.com, masrafsız kredi seçenekleriyle müşterilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Enpara.com'un Masrafsız Kredi Fırsatı

Enpara.com, %3,79 faiz oranı ve aylık 11.236 TL taksitle, masrafsız bir kredi imkanı sağlıyor.

İş Bankası Anında Kredi Fırsatları

İş Bankası'nın Anında İhtiyaç Kredisi, %3,95 faiz oranı ve aylık 11.369 TL taksit ödemesiyle, toplamda 136.943 TL ödeme planı sunuyor.

Yüksek Tutarlı Kredi Seçenekleri

Yapı Kredi gibi bankalar, yüksek tutarlı kredi ihtiyaçları için özel seçenekler sunuyor.

Yapı Kredi ile 250.000 TL'ye Varan Kredi

Yapı Kredi, %4,29 faiz oranı ve 3 ay erteleme seçeneğiyle, aylık 11.653 TL taksit imkanı sunarak toplamda 140.352 TL ödeme seçeneği sağlıyor.

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