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1000 Yatırımlar Holding Halka Arzı Başladı

Halka Arzın Detayları ve Beklentiler: 14-15 Kasım Tarihlerinde Gerçekleşiyor. 1000 Yatırımlar Holding'in halka arz süreci, finans dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Şirketin halka arzı, yatırımcılara yeni fırsatlar sunarken, piyasada önemli bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

1000 Yatırımlar Holding Halka Arzı Başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-11-2023 11:39

Halka Arzın Detayları ve Beklentiler: 14-15 Kasım Tarihlerinde Gerçekleşiyor. 1000 Yatırımlar Holding'in halka arz süreci, finans dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Şirketin halka arzı, yatırımcılara yeni fırsatlar sunarken, piyasada önemli bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

Halka Arzın Başlangıcı ve Süresi

1000 Yatırımlar Holding Ne Zaman Halka Arz Olacak?

1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı, 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu süreçte, Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirketin talep toplama işlemleri yapılacak. Halka arzın kısa sürede tamamlanması ve yüksek bir ilgi görmesi bekleniyor.

Halka Arz Fiyatı

1000 Yatırımlar Holding'in Hisse Fiyatı Ne Kadar?

Şirketin hisse başına halka arz fiyatı 125 TL olarak belirlendi. Bu sabit fiyatlandırma, yatırımcılar için cazip bir giriş noktası oluşturuyor. Ayrıca, hisselerin tamamının eşit dağıtılması planlanıyor, bu da farklı yatırımcı profillerine hitap ediyor.

Halka Arz Kodu

Şirketin Borsa Kodu: BINHO

1000 Yatırımlar Holding'in borsa kodu "BINHO" olarak belirlendi. Bu kod, yatırımcıların borsada işlem yaparken kullanacakları anahtar bir bilgi niteliğinde.

Dağıtım Şekli

Halka Arz Eşit mi Oransal mı Dağıtılacak?

Halka arz sürecinde, "Eşit dağıtım" yöntemi benimsenecek. Bu, her bir yatırımcının, belirlenen miktarlarda hisse alabileceği anlamına geliyor.

Tahmini Lot Miktarı

Halka Arzda Verilecek Lot Miktarı

1000 Yatırımlar Holding, halka arzda toplam 9.500.000 lot sunacak. Bu dağıtım, farklı katılım seviyelerine göre değişken lot miktarları içerecek.

Pay Dağıtımı

Halka Arzda Ne Kadar Pay Dağıtılacak?

Halka arz sürecinde, katılım miktarına bağlı olarak 2.1 milyondan 4.9 milyona kadar değişen katılımlarda 2 ila 5 lot arasında pay dağıtımı yapılacak.

Katılım Bankaları

Hangi Bankalardan Başvuru Yapılabilir?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile başlayacak talep toplama sürecinde, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

Katılım Endeksi Uyumu

Halka Arz Katılım Endeksine Uygun mu?

1000 Yatırımlar Holding, halka arz sürecinde katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Bu, şirketin yatırımcılar için cazip bir seçenek olmasını sağlıyor.

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