100 Bin TL İndirimli Araç: Hyundai i20, Elantra, Bayon, Kona Fiyatlarında Son Durum!

2024 yılına Hyundai, iddialı ve cazip kampanyalarla giriş yapıyor. Güney Kore'nin önde gelen otomobil üreticisi, yeni yılın ilk aylarında alıcılarına özel avantajlar sunarak otomobil pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hyundai'nin bu yeni kampanyası, özellikle Türkiye pazarında büyük ilgi görüyor.

Hyundai Bazı Modellerde İndirim Yaptı

Hyundai, 2024 yılına yönelik hazırladığı kampanyada, çeşitli modellerde önemli indirimler ve ödeme kolaylıkları sunuyor. Kampanya kapsamında, Hyundai i20 modelinde 100 bin TL'ye varan indirimler öne çıkıyor. Bu, alıcılar için oldukça cazip bir fırsat sunarak, Hyundai'nin 2024 yılı satış hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Hyundai'nin 2024 ocak ayı satış kampanyası, çeşitli modellerdeki indirimlerle dikkat çekiyor. İndirimler, i10, i20, Yeni Elantra, Bayon ve Kona modellerini kapsıyor. Ayrıca, STARIA modeli de kampanyada özel avantajlar sunan araçlardan biri olarak belirtiliyor.

100 Bin TL'de Sıfır Faiz

Hyundai'nin bu kampanyası, 100 bin TL'ye varan indirimler ve 12 ay sıfır faiz fırsatı ile müşterilerine çekici teklifler sunuyor. Bu teklifler, Hyundai'nin 2024 yılında pazardaki etkisini artırmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefliyor.

Hyundai, yeni yılın başlangıcında otomobil tutkunlarına hitap eden kampanyası ile otomobil piyasasında etkisini artırmayı hedefliyor. Firma, bu kampanya ile ekonomik ve avantajlı bir otomobil sahibi olma imkanını müşterilerine sunarak, yeni yılın otomobil satışlarına ivme kazandırmayı amaçlıyor. Hyundai'nin 2024 yılına özel kampanyası, Türkiye otomobil pazarında önemli bir yer edinmeyi hedefliyor. İndirimler ve avantajlı ödeme seçenekleri, Hyundai'nin müşteri memnuniyetini artırma ve satış hedeflerine ulaşma yolundaki önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Bu kampanya, otomobil almayı planlayan tüketiciler için cazip seçenekler sunarken, Hyundai'nin piyasadaki konumunu da güçlendiriyor.