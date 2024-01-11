100 Bin TL İndirimli Araç: Hyundai i20, Elantra, Bayon, Kona Fiyatlarında Son Durum!

Hyundai'nin yeni kampanyası ile hem daha düşük fiyatlı hem de faizsiz krediyle alınabilen araçlar duyuruldu. Listede Hyundai i10, i20, Elantra, Bayon ve Kona gibi modeller bulunuyor.

100 Bin TL İndirimli Araç: Hyundai i20, Elantra, Bayon, Kona Fiyatlarında Son Durum!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-01-2024 20:20

2024 yılına Hyundai, iddialı ve cazip kampanyalarla giriş yapıyor. Güney Kore'nin önde gelen otomobil üreticisi, yeni yılın ilk aylarında alıcılarına özel avantajlar sunarak otomobil pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hyundai'nin bu yeni kampanyası, özellikle Türkiye pazarında büyük ilgi görüyor.

Hyundai Bazı Modellerde İndirim Yaptı

Hyundai, 2024 yılına yönelik hazırladığı kampanyada, çeşitli modellerde önemli indirimler ve ödeme kolaylıkları sunuyor. Kampanya kapsamında, Hyundai i20 modelinde 100 bin TL'ye varan indirimler öne çıkıyor. Bu, alıcılar için oldukça cazip bir fırsat sunarak, Hyundai'nin 2024 yılı satış hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Hyundai'nin 2024 ocak ayı satış kampanyası, çeşitli modellerdeki indirimlerle dikkat çekiyor. İndirimler, i10, i20, Yeni Elantra, Bayon ve Kona modellerini kapsıyor. Ayrıca, STARIA modeli de kampanyada özel avantajlar sunan araçlardan biri olarak belirtiliyor.

100 Bin TL'de Sıfır Faiz

Hyundai'nin bu kampanyası, 100 bin TL'ye varan indirimler ve 12 ay sıfır faiz fırsatı ile müşterilerine çekici teklifler sunuyor. Bu teklifler, Hyundai'nin 2024 yılında pazardaki etkisini artırmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefliyor.

Hyundai, yeni yılın başlangıcında otomobil tutkunlarına hitap eden kampanyası ile otomobil piyasasında etkisini artırmayı hedefliyor. Firma, bu kampanya ile ekonomik ve avantajlı bir otomobil sahibi olma imkanını müşterilerine sunarak, yeni yılın otomobil satışlarına ivme kazandırmayı amaçlıyor. Hyundai'nin 2024 yılına özel kampanyası, Türkiye otomobil pazarında önemli bir yer edinmeyi hedefliyor. İndirimler ve avantajlı ödeme seçenekleri, Hyundai'nin müşteri memnuniyetini artırma ve satış hedeflerine ulaşma yolundaki önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Bu kampanya, otomobil almayı planlayan tüketiciler için cazip seçenekler sunarken, Hyundai'nin piyasadaki konumunu da güçlendiriyor.

Benzer Haberler
Emeklilere Yeni Yılın Hediyesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı Kredi Fırsatları Başlıyor! Emeklilere Yeni Yılın Hediyesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı Kredi Fırsatları Başlıyor!
Resmi Gazetede 20:15'de Açıklandı! Emekliye Ek Ödeme 3 Gün Sürecek! Resmi Gazetede 20:15'de Açıklandı! Emekliye Ek Ödeme 3 Gün Sürecek!
O Banka Açıkladı: TC Kimlik Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar Ödeme Alıyor! O Banka Açıkladı: TC Kimlik Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar Ödeme Alıyor!
Her Ay 4190 TL Ödenecek Ama Tek Şart Var: 0,2,4,6,8 Numaralı TC Kimliğinizle Başvurun! Her Ay 4190 TL Ödenecek Ama Tek Şart Var: 0,2,4,6,8 Numaralı TC Kimliğinizle Başvurun!
Emekliye Oransal Zam Geliyor! Emekliye Oransal Zam Geliyor!
Yapı Kredi Bankası Akşamdan Başladı! 50 bin TL ve 100 bin TL Arasında Nakit Ödemeler Olacak! Yapı Kredi Bankası Akşamdan Başladı! 50 bin TL ve 100 bin TL Arasında Nakit Ödemeler Olacak!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!
  • 06-01-2024 18:22

Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'
  • 08-01-2024 13:15

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'

Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!
  • 08-01-2024 11:14

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu
  • 08-01-2024 09:45

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu