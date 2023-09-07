100 bin taşerona kadro listesi ayyuka çıktı! Tarih verildi! Belediye şirketi, TYP ve ücretli öğretmenler için kadro…

Türkiye'nin işçi hakları ve sosyal güvenlik alanındaki önemli gelişmeleri takip ettiği günlerdeyiz. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasa içinde taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alabileceğini belirtti. Bu açıklama, taşeron işçiler için uzun süredir beklenen bir adımın habercisi gibi görünüyor. İşte detaylar!

Bağ-Kur'lular ve Ev Kadınlarına Müjde: Prim Gün Şartı Azalıyor!

Torba yasa tasarısının içeriği üzerine konuşan Faruk Erdem, sadece taşeron işçilere değil, aynı zamanda Bağ-Kur'lulara da önemli bir düzenleme getirileceğine dikkat çekiyor. Bu düzenleme, Bağ-Kur'lular için prim gün şartının azaltılmasını öngörüyor. Ayrıca, isteğe bağlı sigorta yapan ev kadınlarına da devlet desteği sağlanacak. Bu adımlar, sosyal güvenlik sisteminin daha kapsayıcı hale gelmesine katkı sağlayacak.

Emeklilik Yaşı Artık Esnek: Çocuk Sayısına Göre Belirlenecek!

Erdem'in açıklamaları arasında dikkat çeken bir diğer önemli konu ise emeklilik yaşının esnek hale getirilmesi. Bu düzenleme, emeklilik yaşının çocuk sayısına göre belirlenmesine olanak tanıyacak. Böylece, anneler ve babalar için emeklilik daha erken bir tarihte mümkün hale gelebilecek.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi: Memur Maaşları Artacak!

Türkiye'de yakından takip edilen bir diğer konu ise memur maaşları. 3600 ek gösterge düzenlemesi, memur maaşlarının artmasını sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor. Bu düzenleme, memurların maaşlarının daha adil bir şekilde belirlenmesini hedefliyor.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Destek

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin, taşeron işçilerin sorununun devam ettiğini ancak bu sorunun çözüleceğini belirtti. Ayrıca, hükümetin sosyal devlet politikalarını sürdüreceğini vurguladı. Bu açıklamalar, taşeron işçiler için umut verici bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Kadroya Geçiş Şartları Ne Zaman Netleşecek?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları, taşeron işçilerin kadroya geçişine dair umutları artırıyor. Ancak kadroya geçiş şartları hala netleşmemiş durumda. Detaylar, tasarının Meclis'e sunulmasının ardından netlik kazanacak.

2. Torba Yasada Neler Bekleniyor?

torba yasa içinde beklenen diğer düzenlemelere de dikkat çekmek önemlidir. Bu düzenlemeler arasında Bağ-Kur'lular için prim gün şartının azaltılması, isteğe bağlı sigorta yapan ev kadınlarına devlet desteği sağlanması, emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnek hale getirilmesi gibi önemli meseleler bulunuyor. Meclis'e sunulması beklenen bu düzenlemeler, Türkiye'de işçi hakları ve sosyal güvenlik alanında önemli değişikliklere yol açabilir gibi görünüyor. Memur maaşlarının artması da 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte bu reformların bir parçası olarak dikkat çekmektedir.