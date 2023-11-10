100 bin taşeron işçiye kadroda flaş gelişme: Torba yasada 4D'li taşeron, belediye şirket, KİT işçileri için müjdeler var

Bu konudaki güncellemeleri beklerken, özellikle 4D sözleşmeleri altında çalışan geçici işçiler, iş güvencesi konusundaki umutlarını sürdürüyorlar. Bu işçilere iş güvencesi ne zaman verilecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, geçici işçilerin kalıcı iş güvencesine geçirilmesi konusunda yoğun bir çalışma temposu bulunmaktadır. İş güvencesi müjdesinin yıl sonundan önce gelmesi beklenmektedir.

Torba Yasayla Gelecek Olan İmkanlar

4D Sözleşmeli İşçiler, Belediye Şirket Çalışanları ve KİT İşçileri 2. Torba Yasayı Bekliyor

4D sözleşmeli işçiler, belediye şirket çalışanları ve KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) işçileri, 2. Torba Yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu yasa tasarısının yakın gelecekte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenmektedir. Yasada resmi olarak açıklanmış olan iş güvencesi ile ilgili hükümler henüz yayımlanmasa da, geçici işçilerin iş güvencesi konusunu içerebileceği yönündeki söylentiler sıkça dolaşmaktadır.

Son Dakika Gelişmeleri: Geçici İşçilere Kalıcı İş Pozisyonları

Son aylarda, geçici işçilerin durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Resmi gazetelerde, geçici işçilerin kalıcı pozisyonlara geçirilmesi duyurulurken, emekli maaşlarının 7,500 TL'ye çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin 2,000 TL'ye yükseltilmesi gibi diğer değişiklikler de aynı dönemde yayınlandı. Bu gelişme, geçici işçilerin iş güvencesi umutlarını büyük ölçüde artırdı. Şu anda 100,000 geçici işçinin iş güvencesi bekleyişi devam ediyor.

90,000 ila 100,000 geçici işçinin iş güvencesi düzenlemesinin yakın bir zamanda çıkacağı tahmin edilmektedir. Hükümetin yıl sonundan önce geçici işçilere bu müjdeyi vermesi bekleniyor

Eski Bakan Vedat Bilgin'den Umut Işığı

Geçici işçiler arasındaki iş güvencesi beklentisi sürekli artmaktadır. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görevinden ayrılmadan önce, seçimlerden sonra 100,000 geçici işçi için iş güvencesi çalışmalarının başlayacağını duyurarak hükümetin bu konuda planlarının olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama, halk arasında iş güvencesi sorununun çözülmesini bekleyen milyonları heyecanlandırmıştı.

Geçici İşçilere Kalıcı İş Pozisyonları

Son aylarda, geçici işçilerin durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Resmi gazetelerde, geçici işçilerin kalıcı pozisyonlara geçirilmesi duyurulurken, emekli maaşlarının 7,500 TL'ye çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin 2,000 TL'ye yükseltilmesi gibi diğer değişiklikler de aynı dönemde yayınlandı. Bu gelişme, geçici işçilerin iş güvencesi umutlarını büyük ölçüde artırdı. Şu anda 100,000 geçici işçinin iş güvencesi bekleyişi devam ediyor.