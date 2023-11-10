Advert

100 bin taşeron işçiye kadroda flaş gelişme: Torba yasada 4D'li taşeron, belediye şirket, KİT işçileri için müjdeler var

Geçici işçiler arasındaki iş güvencesi beklentisi sürekli artmaktadır. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görevinden ayrılmadan önce, seçimlerden sonra 100,000 geçici işçi için iş güvencesi çalışmalarının başlayacağını duyurarak hükümetin bu konuda planlarının olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama, halk arasında iş güvencesi sorununun çözülmesini bekleyen milyonları heyecanlandırmıştı.

100 bin taşeron işçiye kadroda flaş gelişme: Torba yasada 4D'li taşeron, belediye şirket, KİT işçileri için müjdeler var
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-11-2023 09:55

Bu konudaki güncellemeleri beklerken, özellikle 4D sözleşmeleri altında çalışan geçici işçiler, iş güvencesi konusundaki umutlarını sürdürüyorlar. Bu işçilere iş güvencesi ne zaman verilecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, geçici işçilerin kalıcı iş güvencesine geçirilmesi konusunda yoğun bir çalışma temposu bulunmaktadır. İş güvencesi müjdesinin yıl sonundan önce gelmesi beklenmektedir.

Torba Yasayla Gelecek Olan İmkanlar

4D Sözleşmeli İşçiler, Belediye Şirket Çalışanları ve KİT İşçileri 2. Torba Yasayı Bekliyor

4D sözleşmeli işçiler, belediye şirket çalışanları ve KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) işçileri, 2. Torba Yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu yasa tasarısının yakın gelecekte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenmektedir. Yasada resmi olarak açıklanmış olan iş güvencesi ile ilgili hükümler henüz yayımlanmasa da, geçici işçilerin iş güvencesi konusunu içerebileceği yönündeki söylentiler sıkça dolaşmaktadır.

Son Dakika Gelişmeleri: Geçici İşçilere Kalıcı İş Pozisyonları

Son aylarda, geçici işçilerin durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Resmi gazetelerde, geçici işçilerin kalıcı pozisyonlara geçirilmesi duyurulurken, emekli maaşlarının 7,500 TL'ye çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin 2,000 TL'ye yükseltilmesi gibi diğer değişiklikler de aynı dönemde yayınlandı. Bu gelişme, geçici işçilerin iş güvencesi umutlarını büyük ölçüde artırdı. Şu anda 100,000 geçici işçinin iş güvencesi bekleyişi devam ediyor.

90,000 ila 100,000 geçici işçinin iş güvencesi düzenlemesinin yakın bir zamanda çıkacağı tahmin edilmektedir. Hükümetin yıl sonundan önce geçici işçilere bu müjdeyi vermesi bekleniyor

Eski Bakan Vedat Bilgin'den Umut Işığı

Geçici işçiler arasındaki iş güvencesi beklentisi sürekli artmaktadır. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görevinden ayrılmadan önce, seçimlerden sonra 100,000 geçici işçi için iş güvencesi çalışmalarının başlayacağını duyurarak hükümetin bu konuda planlarının olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama, halk arasında iş güvencesi sorununun çözülmesini bekleyen milyonları heyecanlandırmıştı.

Geçici İşçilere Kalıcı İş Pozisyonları

Son aylarda, geçici işçilerin durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Resmi gazetelerde, geçici işçilerin kalıcı pozisyonlara geçirilmesi duyurulurken, emekli maaşlarının 7,500 TL'ye çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin 2,000 TL'ye yükseltilmesi gibi diğer değişiklikler de aynı dönemde yayınlandı. Bu gelişme, geçici işçilerin iş güvencesi umutlarını büyük ölçüde artırdı. Şu anda 100,000 geçici işçinin iş güvencesi bekleyişi devam ediyor.

 

Benzer Haberler
Vatandaş şaşkın! Ekmek fiyatlarına okkalı zam! İşte zamlı ekmek fiyatı! Vatandaş şaşkın! Ekmek fiyatlarına okkalı zam! İşte zamlı ekmek fiyatı!
Ziraat Bankası 17000 TL ödeme vereceğini duyurdu Ziraat Bankası 17000 TL ödeme vereceğini duyurdu
T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 veya 8 olan vatandaşlar e-devlet üzerinden ödeme almaya başladı! T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 veya 8 olan vatandaşlar e-devlet üzerinden ödeme almaya başladı!
Geri geldi! 2024 Renault Broadway vatandaşı mest edecek! Türkiye’de satışa çıkıyor! Fiyatı büyük sürpriz! Geri geldi! 2024 Renault Broadway vatandaşı mest edecek! Türkiye’de satışa çıkıyor! Fiyatı büyük sürpriz!
Ziraat Bankası TC kimlik son rakamları 2-4-6-8-0 olanlara 160.000 TL'ye kadar para ayarladı! Ziraat Bankası TC kimlik son rakamları 2-4-6-8-0 olanlara 160.000 TL'ye kadar para ayarladı!
4A 4B 4C emeklisine müjde Cuma sabahı geldi! Emekliye ödemeler yenilendi 4A 4B 4C emeklisine müjde Cuma sabahı geldi! Emekliye ödemeler yenilendi
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...