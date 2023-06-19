  • 19 HAZİRAN Pazartesi 21:31
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

10 yıllık SGK'nız 1800 gün priminiz olsun yeter! Yarın değil hemen şimdi! Erken emeklilik ayyuka çıktı!

Milyonlarca kişinin ilgilendiği konulardan biri olan erken emeklilik, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşlar arasında alternatif arayışlarına neden olmuştur.

10 yıllık SGK'nız 1800 gün priminiz olsun yeter! Yarın değil hemen şimdi! Erken emeklilik ayyuka çıktı!
Yayın Tarihi : 2023-06-19 20:25

Erken emeklilik ayyuka çıktı! 10 yıllık SGK'nız olsun yeter! Yarın değil hemen şimdi-  Milyonlarca kişinin ilgilendiği konulardan biri olan erken emeklilik, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşlar arasında alternatif arayışlarına neden olmuştur. Son dönemde, erken emeklilik için farklı yollar araştırılmış ve 10 yıllık sigorta girişi olanların erken emekli olabileceği detayları netleşti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 28 Şubat'ta Meclis'ten geçtikten sonra milyonlarca kişi başvurularını yapmaya başlamıştır. Bazı vatandaşlar EYT kapsamında borçlanma yöntemini kullanırken, EYT'den yararlanamayanlar erken emeklilik için farklı yöntemler araştırmaya başlamıştır. Yapılan açıklamaya göre, 10 yıllık sigorta girişi olan bazı vatandaşlar erken emeklilik hakkına sahip olabilir. Bu müjdeli haber, milyonların dikkatini çekerken detayları da incelenmeye başlanmıştır. Belirli şartları sağlayan kişilerin, en az 10 yıl (3600 gün) çalışarak erken emeklilikten yararlanabilecekleri ifade edilir. 

10 yıllık SGK'nız 1800 gün priminiz olsun yeter! Yarın değil hemen şimdi! Erken emeklilik ayyuka çıktı!

Prim gün sayısı yetersiz olduğu halde yaş nedeniyle prim ödeme süresini tamamlayamayan kişiler, "yaştan emekli" olabilmektedir. Bu kapsamda, sigorta girişine bağlı olarak şartlar değişiklik göstermektedir ve 10 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olmak mümkündür. Normal emeklilik süresini tamamlayamamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bu hak merak konusu olmuştur.

Yaştan emeklilik hakkından yararlanabilmek için gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

  • 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günü
  • 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 prim günü

Kadın ve erkeklerin yaştan emeklilikten faydalanabilmesi için yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca geç sigortalı olan kişiler de 0 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olabilirler.

Benzer Haberler
EYT'li olamadım diye hayata küsmeyin! 1800-3600 prim günü ile kısmi emeklilik müjdesi geldi! EYT'li olamadım diye hayata küsmeyin! 1800-3600 prim günü ile kısmi emeklilik müjdesi geldi!
İŞKUR KPSS şartsız 602 silahlı silahsız koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı! En az 20.750 TL maaş var! İŞKUR KPSS şartsız 602 silahlı silahsız koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı! En az 20.750 TL maaş var!
İş Bankası hesabı olanlara 3 gün içinde başvuru yapması durumunda 130.000 TL ödeme verilecek! İş Bankası hesabı olanlara 3 gün içinde başvuru yapması durumunda 130.000 TL ödeme verilecek!
SGK gece yarısı açıkladı! Kurban bayramı öncesi 40.889 TL'den olmayın! Geri alma hakkınız var! SGK gece yarısı açıkladı! Kurban bayramı öncesi 40.889 TL'den olmayın! Geri alma hakkınız var!
Kimlikle gitmeniz 3600 TL almak için yeterli! PTT direkt olarak paranızı bayram öncesi ödeyecek! Kimlikle gitmeniz 3600 TL almak için yeterli! PTT direkt olarak paranızı bayram öncesi ödeyecek!
Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesi açıklayacak mı? İşte asgari ücret zam oranı Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesi açıklayacak mı? İşte asgari ücret zam oranı
ÇOK OKUNANLAR
Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!