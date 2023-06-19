10 yıllık SGK'nız 1800 gün priminiz olsun yeter! Yarın değil hemen şimdi! Erken emeklilik ayyuka çıktı!

Erken emeklilik ayyuka çıktı! 10 yıllık SGK'nız olsun yeter! Yarın değil hemen şimdi- Milyonlarca kişinin ilgilendiği konulardan biri olan erken emeklilik, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşlar arasında alternatif arayışlarına neden olmuştur. Son dönemde, erken emeklilik için farklı yollar araştırılmış ve 10 yıllık sigorta girişi olanların erken emekli olabileceği detayları netleşti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 28 Şubat'ta Meclis'ten geçtikten sonra milyonlarca kişi başvurularını yapmaya başlamıştır. Bazı vatandaşlar EYT kapsamında borçlanma yöntemini kullanırken, EYT'den yararlanamayanlar erken emeklilik için farklı yöntemler araştırmaya başlamıştır. Yapılan açıklamaya göre, 10 yıllık sigorta girişi olan bazı vatandaşlar erken emeklilik hakkına sahip olabilir. Bu müjdeli haber, milyonların dikkatini çekerken detayları da incelenmeye başlanmıştır. Belirli şartları sağlayan kişilerin, en az 10 yıl (3600 gün) çalışarak erken emeklilikten yararlanabilecekleri ifade edilir.

Prim gün sayısı yetersiz olduğu halde yaş nedeniyle prim ödeme süresini tamamlayamayan kişiler, "yaştan emekli" olabilmektedir. Bu kapsamda, sigorta girişine bağlı olarak şartlar değişiklik göstermektedir ve 10 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olmak mümkündür. Normal emeklilik süresini tamamlayamamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bu hak merak konusu olmuştur.

Yaştan emeklilik hakkından yararlanabilmek için gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günü

9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 prim günü

Kadın ve erkeklerin yaştan emeklilikten faydalanabilmesi için yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca geç sigortalı olan kişiler de 0 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olabilirler.