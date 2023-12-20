10 yıl erken emeklilik onaylandı! Cumhurbaşkanı imzaladı!

Türkiye'de emeklilik süreci, işe giriş tarihi, cinsiyet, askerlik veya doğum borçlanmaları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu haberde, 1999 öncesi, 2000, 2008 sonrası 4A SGK kapsamındaki emeklilik tablosunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, erkek ve kadın çalışanlar için geçerli olan erken emeklilik formüllerini de ele alarak, bu sürecin nasıl yönlendirilebileceğini tartışacağız.

Erkeklerde Emeklilik Yaşı Hesaplama

1999 Öncesi İşe Girenler: 1999 öncesinde işe giren erkek çalışanlar için emeklilik yaşı 60'tır. Ancak, askerlik borçlanması ile bu yaş öne çekilebilir. Örneğin, 18 ay askerlik borçlanan bir erkek çalışan, 58 yaşında emekli olabilir. 1999-2008 Arası İşe Girenler: Bu dönemde işe başlayan erkekler için emeklilik yaşı kademeli olarak artmış, 2008'de tamamlanarak 65'e çıkmıştır. Yine askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekmek mümkündür. 2008 Sonrası İşe Girenler: Bu dönemde işe giren erkek çalışanların emeklilik yaşı 65'tir ve askerlik borçlanması ile öne çekebilirler.

Kadınlarda Emeklilik Yaşı Hesaplama

İşe Giriş Tarihine Göre Hesaplama: 1999 öncesinde işe giren kadınlar için emeklilik yaşı 58, 1999-2008 arası işe girenler için 60, 2008 sonrası işe girenler için 65'tir. Doğum Borçlanması: Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak emeklilik tarihlerini öne çekebilirler. Her doğum için 720 prim gün borçlanılabilir, bu da emeklilik tarihini belirgin bir şekilde öne çekebilir. İşe Giriş Tarihinin Değiştirilmesi: Hem kadın hem de erkek çalışanlar, borçlanma yoluyla işe giriş tarihlerini öne çekebilirler.

2023 Yılı Erken Emeklilik Formülleri

3600 Günle Emeklilik: Eylül 1999 öncesi işe girenler için geçerlidir, 3600 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresiyle emeklilik mümkündür. 4500 Günle Emeklilik: 1999-2008 arası işe girenler için uygulanır, 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresiyle emeklilik mümkündür. 5400 Günle Emeklilik: 2008 Mayıs sonrası işe girenlerde geçerlidir, 5400 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresiyle emeklilik mümkündür.

10 Yılda Erken Emeklilik

SGK, özel durumlarda 10 yılda erken emeklilik imkanı sunar. Bu için 1800 gün ve 10 yıl çalışma şartı bulunur ve çalışanın yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşaması gereklidir.

Türkiye'de emeklilik, bir dizi faktöre bağlı olarak değişen karmaşık bir süreçtir. İşe giriş tarihi, cinsiyet, borçlanmalar ve özel durumlar, emeklilik planlamasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, çalışanların bireysel durumlarına uygun bir strateji oluşturarak, erken emeklilik veya emeklilik tarihini belirlemeleri önemlidir.