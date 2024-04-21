10 Milyon Emekliye Yeni Destek Paketi İmzalandı! Cumhurbaşkanı Onayı İle 13.503 TL Ödeme Emekliye Olacak! Emekliler için yapılan yeni destek paketinde, devlet destekli olarak, maaş aldığınız banka üzerinden 13.503 TL nakit avans alabileceksiniz. Alacağınız nakit avans sizlere 3 taksitle geri ödeme imkanı da sunulacaktır. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinde alan, kredi sicili temiz olan tüm emekliler, hesaplarına artı para alabileceklerdir.

13.503 TL NAKİT AVANS BAŞVURUSU EMEKLİLER İÇİN!

13.503 TL NAKİT avans ödemesi almak için bankaya gitmeden de işlem yapabilirsiniz. Maaş aldığınız bankanın mobil uygulaması üzerinden sizlerde hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. 13.503 TL nakit avans alarak başvuru yapacak olan kişiler, hesaplarına yapılan ödeme sonrasında bu parayı kullanabilirler.

13.503 TL nakit avans almak için başvuru ayrıca banka şubeleri üzerinden de yapılmaktadır. İnternet sitesi ve internet şubesi kullanmayan emekliler, maaş aldıkları banka ile iletişime geçerek veya giderek, nakit avans alabileceklerdir. Daha önce düşük limitlerde nakit avans alan emeklilerin de kredi notuna göre limitleri yükselecektir.