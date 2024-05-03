10 Milyon Emekliye Müjde! 90.000 TL'ye Kadar Olan Borçlar İçin, Transfer Kredisi Başladı! 

10 Milyon Emekliye Müjde! 90.000 TL'ye Kadar Olan Borçlar İçin, Transfer Kredisi Başladı! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2024 10:20

90.000 TL'ye Kadar olan borçlarınız için başvuru yapacak olan emeklilerin, maaş aldıkları banka şubeleri üzerinden 24 ay vadeli olarak, borç kapatma kredisi verilmektedir. 10 milyon emekli için başvuru şartlarına uygun olarak hesaplarınıza ödeme olacak ve diğer bankalardaki olan tüm kredi, kredi kartı borçlarınızı kapatabileceksiniz. Bu şekilde krediniz hesaplanır ve 90 bin TL'ye kadar olan tüm banka borçlarınız için hesabınıza ödeme olacaktır.

90.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi ve Borç Kapatma Kredisi Kampanyası Başvurusu 

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Devlet destekli ve düşük faizlerle verilecek olan bu nakit kredilerde, Şartlara uygun olan herkes için hemen aynı gün içinde destek verilecektir. 3 kamu bankası olarak BAŞLATILAN bu yeni kredi kampanyası, 24 ay vadeye kadar ödeme verilecektir. 

3 kamu bankası üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu için kimlik ve gelir belgeniz ile en yakın banka şubelerine giderek hemen işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ve 2 kamu bankası üzerinden başvuru yaptığınızda değerlendirme banka şube yetkisinde verilmektedir. 

 

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