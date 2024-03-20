10 Milyon Emekli İçin Son Dakika Karar Çıktı! 10 Milyon Emekliye 8800 TL Nakit Ödeme Olacak! 

10 milyon emekli için başlatılacak olan Yeni emekli nakit kampanyasında 8.800 TL'ye kadar nakit ödeme verileceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra PTT İş Bankası Garanti Bankası ve Denizbank gibi bankalar üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar için 8.800 TL'ye kadar emekli kredisi gelir belgesiz olarak hemen aynı gün içinde ödenecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden İhtiyaç Kredisi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterileri olmaları gerekiyor ve özellikle de emekli maaşlarında bu bankalar üzerinden almaları gerekmektedir. 3 kamu Bankası üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız emekli maaşınızı almış olduğunuz bankaya giderek 36 ay vadeli 8800 TL kredi kullanabilir ve hemen işlem yapabilirsiniz.

PTT VE ÖZEL BANKALARDA DESTEK VERECEK

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlarda nakit ihtiyacı olmaları durumunda PTT üzerinden başlatılan 8.800 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirler ve nakit ihtiyacını bu şekilde de karşılayabilmektedirler. diğer özel bankalar üzerinden de eğer emekli maaşı alıyorsanız maaş müşterisi olmuş olduğunuz banka şubelerine gitmeden bankaların kendi mobil uygulamalarını ve internet sitelerine girerek internet şubesi girişi yaparak buradan da online olarak Kredi kullanabilirsiniz. 8.800 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli olarak yapılacak olan tüm işlemler İhtiyaç Kredisi olarak sizin hesabınıza yatırılır ve nakit kredi kullanmanıza olanak sağlanır. 8.800 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi kullanabilir ve bu kredileri emekli maaşı hesabınız üzerinden belirli katlarına kadar hemen aynı gün içinde işlem yaparak ödeyebilirsiniz.