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10, 12 ve 15 sene prim ödemiş SGK ve Bağkur’luya emeklilik! Kısmi emeklilik müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik sistemine yeni bir soluk getiren kısmi emeklilik hakkını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile 10 ve 12,5 yıl prim ödemiş ve belli yaş şartlarını tamamlamış sigortalılar için erken emeklilik imkanı doğuyor.

10, 12 ve 15 sene prim ödemiş SGK ve Bağkur’luya emeklilik! Kısmi emeklilik müjdesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 19:31

Yapılan açıklamaya göre, en az 10 yıl prim ödemiş kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında kısmi emeklilik hakkı kazanabilecek. Bu yeni uygulama, çalışanların daha erken yaşlarda emeklilik hayallerine kavuşmalarını sağlayacak ve çalışma hayatında yeni bir dönemi başlatacak.

10 Yıl Prim Ödeyenlere Emeklilik Fırsatı

Bu yeni sisteme göre, 10 yıl prim ödemiş sigortalılar 60 yaşını doldurduklarında, 12,5 yıl prim ödemiş olanlar ise 58 yaşını doldurduklarında kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecekler. Kısmi emeklilik, çalışanların emeklilik haklarını erken kullanmalarını, ancak prim ödemeye ve çalışmaya devam etmelerini mümkün kılıyor.

Kısmi emeklilik, çalışanların maddi olarak rahatlamalarını ve iş hayatında daha esnek bir şekilde hareket etmelerini sağlayan bir uygulama. SGK'nın bu adımı, emeklilik sürecine giren vatandaşlar için büyük bir avantaj sunuyor. Kısmi emeklilikte, kadın ve erkekler arasında yaş farklılıkları bulunuyor. Bu fark, prim ödeme gün sayılarına göre kadın ve erkeklerin emeklilik yaşını belirliyor.

Emeklilik Yaşında Cinsiyet Farkı

Kısmi emeklilikte, kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşını doldurmaları gerekiyor. Bu yaş sınırları, 10 yıllık prim ödeme süresi için geçerli. Eğer sigortalıların 12,5 yıl prim ödeme süresi varsa, kadınlar için kısmi emeklilik yaşı 56, erkekler için 58 olarak belirlenmiş.

SGK'dan Detaylı Bilgi Alın

Kısmi emeklilik hakkından yararlanmak isteyen sigortalıların, SGK'nın resmi web sitesinden veya en yakın SGK şubesinden detaylı bilgi almaları gerekiyor. Bu yeni uygulama, hem çalışanlar hem de SGK için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Erken emeklilik, hem ekonomik hem de sosyal anlamda çalışanların hayatına olumlu etkiler yapacak ve işgücü piyasasında yeni bir dinamik oluşturacak.

SGK'nın bu yeni kısmi emeklilik uygulaması, çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu uygulama ile erken yaşta emeklilik hayali gerçeğe dönüşüyor. Kısmi emeklilik, aynı zamanda çalışma hayatında esnekliği artırarak, çalışanların hem maddi hem de manevi olarak daha rahat bir yaşam sürdürmelerine olanak tanıyor. Bu yeni düzenleme, SGK'nın çalışma hayatına getirdiği yenilikçi bir adım olarak tarihe geçecek.

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