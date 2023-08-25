Advert

1 ton demir fiyatı! İnşaat demiri ne kadar oldu? 26-27-28-29-30-31 Ağustos il il güncel demir fiyatları

İnşaat sektöründeki zorlu günler, demir talep ve fiyatlarını etkiliyor. Üretimdeki azalma ve ekonomik faktörler, demir fiyatlarının düşüşüne neden olurken, bu değişiklikler inşaat projelerinin maliyetlerini etkileyerek sektörde dikkate değer değişikliklere yol açıyor.

1 ton demir fiyatı! İnşaat demiri ne kadar oldu? 26-27-28-29-30-31 Ağustos il il güncel demir fiyatları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 20:34

İnşaat sektörü, yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte şantiyelerde üretime ara verilmesi, demir talebini ve fiyatlarını düşürdü. Ülke genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve sürekli artan fiyatlar, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararıyla birlikte dolar kurunda düşüşe neden oldu.

Yeni inşaat projelerinin rafa kaldırılması, demir talebinin azalmasına yol açtı ve bu da demir fiyatlarının düşmesine sebep oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir İnşaat Demiri Fiyatları

26-27-28-29-30-31 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanan verilere göre, demir fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte bazı illerdeki demir fiyatları:

  • Ankara:

    • Q8 mm: 19,600 TL
    • Q10 mm: 19,600 TL
    • Q12 mm: 19,100 TL

  • İstanbul:

    • Q8 mm: 19,850 TL
    • Q10 mm: 19,700 TL
    • Q12 mm: 19,200 TL

  • Karabük:

    • Q8 mm: 19,300 TL
    • Q10 mm: 19,300 TL
    • Q12 mm: 18,800 TL

  • Gebze:

    • Q8 mm: 19,450 TL
    • Q10 mm: 19,300 TL
    • Q12 mm: 18,800 TL

  • İskenderun:

    • Q8 mm: 19,300 TL
    • Q10 mm: 19,100 TL
    • Q12 mm: 18,700 TL

  • İzmir:

    • Q8 mm: 19,300 TL
    • Q10 mm: 19,100 TL
    • Q12 mm: 18,700 TL

  • Sivas:

    • Q8 mm: 19,600 TL

  • Biga:

    • Q8 mm: 19,500 TL
    • Q10 mm: 19,350 TL
    • Q12 mm: 18,850 TL

  • Samsun:

    • Q8 mm: 19,850 TL
    • Q10 mm: 19,700 TL
    • Q12 mm: 19,300 TL

  • Kırıkkale:

    • Q8 mm: 19,000 TL

  • Tekirdağ:

    • Q8 mm: 19,800 TL
    • Q10 mm: 19,650 TL
    • Q12 mm: 19,150 TL

  • Bilecik:

    • Q8 mm: 18,500 TL
Benzer Haberler
1.874 TL ve 2.811 TL Hak Kazandınız! Hemen PTT'ye Koşa Koşa Gitmeniz Gerek 1.874 TL ve 2.811 TL Hak Kazandınız! Hemen PTT'ye Koşa Koşa Gitmeniz Gerek
Son dakika: Halkbank bayram sonrası 6 gün içinde başvuru yapan kişilere 50.000 TL ödeme yapacak Son dakika: Halkbank bayram sonrası 6 gün içinde başvuru yapan kişilere 50.000 TL ödeme yapacak
SGK erken emeklilik için Pazartesi tarihini verdi! Haberi duyanlar kimlikleriyle SGK müdürlüklerine koşacak! SGK erken emeklilik için Pazartesi tarihini verdi! Haberi duyanlar kimlikleriyle SGK müdürlüklerine koşacak!
TOKİ bayram ettiren haberi verdi! 2+1 3+1 konutları onlarca ilde 2100-3200-4300 TL aylık taksitle satacak! İşte şartlar ve ödeme tablosu TOKİ bayram ettiren haberi verdi! 2+1 3+1 konutları onlarca ilde 2100-3200-4300 TL aylık taksitle satacak! İşte şartlar ve ödeme tablosu
Yarın Migros markete gidin poşetinizi tepeleme doldurun! Et, ayçiçek yağı, beyaz peynir dip fiyatı gördü! Yarın Migros markete gidin poşetinizi tepeleme doldurun! Et, ayçiçek yağı, beyaz peynir dip fiyatı gördü!
Emekli vatandaşlara 8400 TL ek ödeme verilecek! Bu ödemeler 28 Ağustos Pazartesi hesaplarda olacak! Emekli vatandaşlara 8400 TL ek ödeme verilecek! Bu ödemeler 28 Ağustos Pazartesi hesaplarda olacak!
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin