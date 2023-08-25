1 ton demir fiyatı! İnşaat demiri ne kadar oldu? 26-27-28-29-30-31 Ağustos il il güncel demir fiyatları

İnşaat sektörü, yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte şantiyelerde üretime ara verilmesi, demir talebini ve fiyatlarını düşürdü. Ülke genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve sürekli artan fiyatlar, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararıyla birlikte dolar kurunda düşüşe neden oldu.

Yeni inşaat projelerinin rafa kaldırılması, demir talebinin azalmasına yol açtı ve bu da demir fiyatlarının düşmesine sebep oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir İnşaat Demiri Fiyatları

26-27-28-29-30-31 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanan verilere göre, demir fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte bazı illerdeki demir fiyatları: