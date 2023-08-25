1 ton demir fiyatı! İnşaat demiri ne kadar oldu? 26-27-28-29-30-31 Ağustos il il güncel demir fiyatları

İnşaat sektörü, yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte şantiyelerde üretime ara verilmesi, demir talebini ve fiyatlarını düşürdü. Ülke genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve sürekli artan fiyatlar, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararıyla birlikte dolar kurunda düşüşe neden oldu.
Yeni inşaat projelerinin rafa kaldırılması, demir talebinin azalmasına yol açtı ve bu da demir fiyatlarının düşmesine sebep oldu.
İstanbul, Ankara, İzmir İnşaat Demiri Fiyatları
26-27-28-29-30-31 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanan verilere göre, demir fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte bazı illerdeki demir fiyatları:
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Ankara:
- Q8 mm: 19,600 TL
- Q10 mm: 19,600 TL
- Q12 mm: 19,100 TL
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İstanbul:
- Q8 mm: 19,850 TL
- Q10 mm: 19,700 TL
- Q12 mm: 19,200 TL
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Karabük:
- Q8 mm: 19,300 TL
- Q10 mm: 19,300 TL
- Q12 mm: 18,800 TL
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Gebze:
- Q8 mm: 19,450 TL
- Q10 mm: 19,300 TL
- Q12 mm: 18,800 TL
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İskenderun:
- Q8 mm: 19,300 TL
- Q10 mm: 19,100 TL
- Q12 mm: 18,700 TL
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İzmir:
- Q8 mm: 19,300 TL
- Q10 mm: 19,100 TL
- Q12 mm: 18,700 TL
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Sivas:
- Q8 mm: 19,600 TL
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Biga:
- Q8 mm: 19,500 TL
- Q10 mm: 19,350 TL
- Q12 mm: 18,850 TL
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Samsun:
- Q8 mm: 19,850 TL
- Q10 mm: 19,700 TL
- Q12 mm: 19,300 TL
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Kırıkkale:
- Q8 mm: 19,000 TL
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Tekirdağ:
- Q8 mm: 19,800 TL
- Q10 mm: 19,650 TL
- Q12 mm: 19,150 TL
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Bilecik:
- Q8 mm: 18,500 TL