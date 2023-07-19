1 Dolar 40 TL olacak dedi ve tarihi açıkladı! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti!

Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti! 1 Dolar 40 TL olacak dedi ve tarihi açıkladı- Son zamanlarda sosyal medyada dolar ve euro tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer, dolar kuruna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Geçer'in yaptığı açıklamaya göre, faiz kararının 400 baz puan artış olarak beklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Selçuk Geçer'in açıklamaları birçok ekonomist tarafından abartılı bulunsa da, daha önceki tahminleri birçok kez doğru çıkmış bir ekonomist olarak dikkat çekmektedir. Geçer, son videosunda dolar kurunun yıl sonuna kadar 40 liraya kadar çıkabileceği tahmininde bulunmuş ve bu tahmini bazı çevrelerce abartılı bulunmuştur.

Ancak, Geçer'in son videosunda dolar ve euro kuru için yeni bir tahmin paylaşılmıştır. Amerika ve Londra merkezli bankaların yayınladığı yıl sonu raporlarını analiz eden Geçer, euro kurunun 30 lirayı aşmasıyla birlikte doların 38 lira olacağını ifade etmiştir. Geçer, enflasyonla birlikte düşünüldüğünde doğru değerin 38 TL ile 40 TL arasında olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, bu seviyelerin Eylül ve Ekim aylarında görülebileceğini ve hatta bu noktaya geç kalındığını ifade etmiştir.

Son dakika bilgilerine göre, dolar kuru şu anda 26 lira 93 kuruş seviyesinde seyrederken, euro kuru ise 30 lira 24 kuruş seviyesindedir.

Selçuk Geçer'in tahminleri ve açıklamaları ekonomik piyasalarda geniş yankı uyandırmaktadır. Ancak, bu tahminlerin gerçekleşmesi tamamen piyasa koşullarına bağlı olup, değişkenlik gösterebilir. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, farklı kaynakları ve uzman görüşlerini de dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalıdır.