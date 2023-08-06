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'1 dolar 35 TL olacak' deyip o tarihi ifşa etti! Selçuk Geçer'in dolar tahmini piyasayı karıştırdı!

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun yükselişi ve geleceği hakkında çarpıcı bir tahminde bulundu. Geçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, dolar kurunun gelecekteki seyrini değerlendirdi.

'1 dolar 35 TL olacak' deyip o tarihi ifşa etti! Selçuk Geçer'in dolar tahmini piyasayı karıştırdı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Selçuk Geçer'in dolar tahmini piyasayı karıştırdı! '1 dolar 35 TL olacak' deyip o tarihi ifşa etti- Merkez Bankası'nın önceki tahminine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 26 TL idi. Ancak şu anda bu tahminin yakalandığını belirten Geçer, yeni bir değerlendirme yaparak dolar kurunun yıl sonu tahmininin 30 TL'nin üzerine çıkacağını ifade etti. Geçer, dolar kurunun serbest piyasa koşullarında belirlenmesinin doğru bir adım olduğunu vurgulayarak, bu şekilde doların gerçek değerini bulabileceğini ve yabancı yatırımcının ülkeye ilgisinin artabileceğini söyledi.

Dolar Kuru Tahminleri ve Gelecekteki Durum

Selçuk Geçer'in tahminlerine göre, Temmuz ayının sonu veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunun 30 TL üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın 12 ay sonraki dolar beklentisinin 35 TL olduğunu belirten Geçer, ekonomi ve finans dünyasında bazı endişeleri dile getirdi.

 

Döviz Hesaplarına Vergi İhtimali

Geçer, dolar sahiplerine önemli bir uyarıda bulundu. Bankalarda döviz hesabı bulunan kişiler için ek vergi ihtimalinin gündeme geldiğini ifade etti. Ancak Geçer, hükümetin böyle bir adım atmasının büyük bir hata olacağını belirtti. Buna rağmen, vergi gelmesi durumunda vatandaşların bu vergiyi tek seferde ödeyip sonrasında dövizini bankadan çekebileceğini ve bunun sonucunda döviz piyasasında hareketlilik yaşanabileceğini dile getirdi.

Dolar ve Euro'nun Geleceği

Geçer'e göre, bankalardaki döviz hesaplarına gelebilecek vergi, kayıt dışı işlemleri artırabilir ve bu da bankalar ile piyasalar arasında makasın açılmasına yol açabilir. Bu durumda Kapalıçarşı gibi döviz alım-satım yerlerinde döviz pahalı olurken, bankalarda daha uygun fiyatlarla döviz işlemi yapmak mümkün olabilir.

Selçuk Geçer'in tahminleri ve analizleri, doların gelecekteki seyrini anlamak ve ekonomiye dair görüş sahibi olmak isteyenler için önemli bir kaynak niteliğinde bulunmaktadır.

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