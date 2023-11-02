1-30 Kasım ayı bekçi alımı: Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Yaş şartsız KPSS’siz en az ilkokul mezunu

Bu haberimizde, son yayımlanan bekçi alım ilanlarına dair detaylara ve genel başvuru şartlarına ışık tutacağız.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Neler Gerekli?

Çarşı ve Mahalle bekçisi olmak, birçok kişi için ideal bir iş olarak görülmektedir. Özellikle belirli şartları taşıyan bireyler, bu alanda başarılı bir kariyere sahip olabilirler. İlanlarda belirtilen genel başvuru şartları şunlardır:

TC vatandaşı olmak

En az 18 yaşını tamamlamış olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması

Adli sicil kaydının olmaması

Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir akıl sağlığının olmaması

Gerekli durumlarda hem vardiyalı hem de gece saatlerinde çalışabilmeye uygun olmak

Bunun yanı sıra, bekçilik pozisyonu için fiziksel yeterlilik de önemlidir. Bekçiler, genellikle ayakta çalışmak zorunda kaldığı için fiziksel sağlık şartlarına dikkat edilmektedir.

Özel Şartlar ve İlan İçerikleri

Her ilanın kendine has özel şartları bulunmaktadır. Bu yüzden İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanları yakından takip ederek, hangi pozisyon için hangi özel şartların arandığını kontrol etmek gerekmektedir.

Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun bölgelerde yapılan bekçi alımlarında, başvuru yoğunluğu daha fazla olabilmektedir. Bu sebeple, başvuracak bireylerin İŞKUR'un resmi web sitesini düzenli olarak ziyaret etmeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemlidir.

İstanbul ve Kocaeli İçin Bekçi Alım İlanları

Yayımlanan son ilanlarda, İstanbul ve Kocaeli bölgesi için daimi bekçi alımı yapılacağı belirtilmiştir. Bu bölgelerde yaşayan ve bekçi olmayı hedefleyen bireylerin başvurularını belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Bekçi alım ilanlarını nereden takip edebilirim?

Bekçi alım ilanları İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden takip edilebilir.

Bekçi olabilmek için ne gibi özel şartlar aranmaktadır?

Her ilanın kendine has özel şartları bulunmaktadır. Bu şartlar İŞKUR üzerinde ilanla birlikte belirtilmektedir.

İlanlarda belirtilen son başvuru tarihini kaçırdıysam ne yapmalıyım?

Eğer bir ilanın son başvuru tarihini kaçırdıysanız, o ilan için başvuru yapma şansınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Ancak, İŞKUR düzenli olarak yeni ilanlar yayımlamaktadır. Bu yüzden siteyi takip ederek yeni fırsatları değerlendirebilirsiniz.