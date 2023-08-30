1-30 Eylül İŞKUR'la iş aş sahibi olun! En az 11.402 TL maaşla güvenlik, temizlik ve beden işçisi alınıyor

En az 11.402 TL maaşla güvenlik, temizlik ve beden işçisi alınıyor! 1-30 Eylül İŞKUR'la iş aş sahibi olun- Eylül ayının gelmesiyle birlikte İŞKUR'un iş ilanları, büyük bir artış gösterdi. Özellikle güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve beden işçisi alımlarında patlama yaşandı. İş arayan vatandaşlar, okur-yazar ilkokul mezunu olmaları durumunda İŞKUR'un temizlik personeli kadrosuna katılma fırsatı buluyorlar. Bu kadroya dahil olan vatandaşlar, çeşitli avantajlarla dolu bir hizmet imkanından yararlanabiliyorlar. İŞKUR bünyesinde işe başlayanların bu avantajlı durumda oldukları düşünülmektedir. Bunun nedeni, İŞKUR tarafından sunulan işlerde vatandaşların güvence altına alınmış bir iş başvurusu yapmalarıdır.

Güvenlik, temizlik ve beden işçisi pozisyonlarında en az 111.402 TL maaşla alımlar yapılıyor.

İş Başvuruları Dijital Platformlarda

İş arayanlar, İŞKUR'un istihdam olanaklarına başvurularını dijital platformlar üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Bu süreçte yapmanız gereken, müracaat işlemlerinizi dijital bölgelerden tamamlamaktır.

İŞKUR'un sağladığı hizmetlerden faydalanmak isteyenler, başvuru işlemlerini gerçekleştirerek ayrıcalıklı bir hizmet döngüsünden yararlanabilirler. İŞKUR, son dönemlerin en tanınmış hizmetlerini birinci sınıf standartlarla sunma konusunda başarılı bir çaba sergiliyor. Binlerce temizlik görevlisi ilanının yayınlanmasının ardından vatandaşlar, İŞKUR'un hizmetlerine ilgi göstererek şubelere akın etmeye başladılar.

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